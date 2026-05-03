Totenhem je pobedio Aston Vilu rezultatom 2:1 i pobegao iz opasne zone Premijer lige. Sada su 17. na tabeli sa 37 bodova.
POBEDA VREDNA OPSTANKA LIGI! Totenhem pobegao u zonu spasa!
Fudbaleri Totenhema nadigrali su Aston Vilu u Birmingemu (2:1), u susretu 35. kola Premijer lige.
"Pevci" su ovim trijumfom pobegli iz opasne zone i sada su 17. na tabeli sa 37 bodova, imaju poen više od Vest Hema.
Aston Vila ostaje peta sa 58 bodova, a plasman u Ligu šampiona ostao je gotovo izvestan za njih.
Borba za opstanak se nastavlja. Totenhem do kraja ima Lids, Čelsi i Everton, dok se Vest Hem sastaje sa Arsenalom, Njukaslom i Lidsom.
