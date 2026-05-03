Slušaj vest

Posle pet godina čekanja Mačva se vratila u elitni rang srpskog fudbala i to pobedom nad direktnim rivalom Voždovcem - 1:0.

Luka Pejović je postigao spektakularan gol udarcem sa oko 20 metara iskosa sa leve strane, što je bio pogodak koji je Mačvi širom otvorio vrata povratka.

1/10 Vidi galeriju Mačva Šabac Kup Srbije 2025 Foto: Www.partizan.rs

Finiš meča obeležila je velika nervoza i crveni kartoni na obe strane. Kapiten Mačve Slobodan Sladojević morao je van igre u 88. minutu, ali Voždovac nije uspeo da materijalizuje igrača više na terenu.

Stadion je bio ispunjen do poslednjeg mesta, a oko 6.000 gledalaca, mahom pristalica domaćeg tima, napravilo je sjajnu atmosferu.

BONUS VIDEO: