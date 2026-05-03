ŠABAC SLAVI! Mačva se vratila u Superligu Srbije!
Posle pet godina čekanja Mačva se vratila u elitni rang srpskog fudbala i to pobedom nad direktnim rivalom Voždovcem - 1:0.
Luka Pejović je postigao spektakularan gol udarcem sa oko 20 metara iskosa sa leve strane, što je bio pogodak koji je Mačvi širom otvorio vrata povratka.
Mačva Šabac Kup Srbije 2025
Finiš meča obeležila je velika nervoza i crveni kartoni na obe strane. Kapiten Mačve Slobodan Sladojević morao je van igre u 88. minutu, ali Voždovac nije uspeo da materijalizuje igrača više na terenu.
Stadion je bio ispunjen do poslednjeg mesta, a oko 6.000 gledalaca, mahom pristalica domaćeg tima, napravilo je sjajnu atmosferu.
