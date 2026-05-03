Fudbaleri Radničkog 1923 i TSC-a odigrali su večeras u Kragujevcu nerešeno 2:2, u utakmici 34. kola Super lige Srbije.Domaći tim je do vođstva došao u sedmom minutu preko Slobodana Simovića, a rezultat je u 48. minutu povećao Ester Sokler.

Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport

TSC je do boda došao golovima Andreja Todoroskog u 52. i 64. minutu sa penala.

U narednom kolu plej-auta Radnički 1923 gostuje IMT-u, a TSC dočekuje Javor.

U ostalim utakmicama plej-auta Javor i IMT u Ivanjici su odigrali bez golova, Mladost je u Lučanima pobedila Spartak sa 2:1, a Radnički iz Niša je na gostovanju pobedio Napredak sa 1:0.

Na tabeli plej-auta deveto mesto zauzima IMT sa 45 bodova, 10. je Radnički 1923 sa 42 boda, po 41 bod imaju TSC i Javor, dok se u zoni ispadanja nalaze Radnički iz Niša i Mladost sa po 40 bodova.

Ranije su iz Super lige Srbije ispali pretposlednji Spartak (21 bod) i 16. Napredak sa 14 bodova.