Inter je savladao Parmu rezultatom 2:0 u utakmici 35. kola Serije A i matematički obezbedio titulu.

Strelci za Inter bili Tiram u nadoknadi prvog poluvremena i Mihtarijan u 80. minutu.

Inter sada ima 82 boda,12 više od dosadašnjeg šampiona Napolija tri kola pre kraja takmičenja.

Inter je tako stigao do svoje 21. titule prvaka Italije, a do kraja sezone boriće se za trofej i u Kupu Italije gde ga očekuje duel sa Lacijom.

Parma je 12. tim na tabeli Serije A sa 42 boda.

U narednom kolu Inter gostuje upravo Laciju, a Parma dočekuje Romu.