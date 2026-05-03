Fudbaleri Intera osvojili su titulu šampiona Italije.
SERIJA A
INTER JE ŠAMPION ITALIJE! Napoli predao krunu "neroazurima", veliko slavlje na Meaci!
Inter je savladao Parmu rezultatom 2:0 u utakmici 35. kola Serije A i matematički obezbedio titulu.
Serija A 2025/26
Strelci za Inter bili Tiram u nadoknadi prvog poluvremena i Mihtarijan u 80. minutu.
Inter sada ima 82 boda,12 više od dosadašnjeg šampiona Napolija tri kola pre kraja takmičenja.
Inter je tako stigao do svoje 21. titule prvaka Italije, a do kraja sezone boriće se za trofej i u Kupu Italije gde ga očekuje duel sa Lacijom.
Parma je 12. tim na tabeli Serije A sa 42 boda.
U narednom kolu Inter gostuje upravo Laciju, a Parma dočekuje Romu.
