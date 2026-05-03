Slušaj vest

Inter je savladao Parmu rezultatom 2:0 u utakmici 35. kola Serije A i matematički obezbedio titulu.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Strelci za Inter bili Tiram u nadoknadi prvog poluvremena i Mihtarijan u 80. minutu.

Inter sada ima 82 boda,12 više od dosadašnjeg šampiona Napolija  tri kola pre kraja takmičenja.

Inter je tako stigao do svoje 21. titule prvaka Italije, a do kraja sezone boriće se za trofej i u Kupu Italije gde ga očekuje duel sa Lacijom.

Parma je 12. tim na tabeli Serije A sa 42 boda.

U narednom kolu Inter gostuje upravo Laciju, a Parma dočekuje Romu.

Ne propustiteFudbalINTER U TOP FORMI: Šesta uzastopna pobeda nero-azura, Parma pala u gostima
Inter, Udineze, Serija A
FudbalŠOK ZA LIDERA SERIJE A: Parma od 0:2 do 2:2 protiv Intera - sada Napoli može da uzburka trku za Skudeto
profimedia-0984134360.jpg
FudbalALEKSIS SANČEZ PREPOROĐEN: Čileanac sa dva gola vodio Inter do pobede nad Parmom! VIDEO
tan202134222747151815x458.jpg
FudbalKOLAROV I HRVATI SPASILI KONTEA: Inter do boda protiv Parme u sudijskoj nadoknadi VIDEO
inter01.jpg

Ognjen Dobrić posle pobede protiv Zlatibora Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO