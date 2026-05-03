Fudbaleri Real Madrida slavili su u gostima kod Espanjola (2:0), u meču 34. kola La Lige.

Najzaslužniji je bio Vinisijus, koji je postizao golove u 55. i 66. minutu susreta.

Real Madrid, sezona 2025-2026 Foto: Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia, Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia

"Kraljevski" klub je ovim trijumfom odložio proslavu šampionske titule Barselone, koja četiri kola pre kraja ima 11 bodova više.

Blaugrani će u "El Klasiku" 10. maja biti dovoljan bod na svom terenu kako bi i matematički osigurala trofej.

Espanjol nije još osigurao opstanak, ima 39 bodova i nalazi se na 13. mestu, ali realno ne bi trebalo da ima takvih problema.

Čibej na ivici konflikta sa Dobrićem, Delije ga počastile sa tribina