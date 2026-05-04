Tog 4. maja 1980. godine zbog smrti Josipa Broza Tita prekinuta je fudbalska utakmica između Hajduka i Crvene zvezde na Poljudu, uz suze navijača i fudbalera oba tima.

Sudija utakmice Husref Muharemagić pre nego što je poslao fudbalere oba tima u svlačionicu okupio ih je na centru, dok je spiker na stadionu i zvanično objavio da je Tito umro.

Svi su plakali. Nikome nije bilo lako, jer je preminuo "najveći sin svih naroda i narodnosti" tadašnje zajednicke države.

Na tribinama je tada viđena neverovatna scena, uplakani navijači su spontano počeli da pevaju: "Druže Tito, mi ti se kunemo".

Tadašnji Zvezdin golman Živan Ljukovčan nije zaboravio momenat kada je sudija, u 15.05, prekinuo utakmicu zbog smrti Tita. On je u jednom intervjuu za Kurir otkro šta se događalo tog dana.

"Bili smo iznenađeni i tužni kada nam je rečeno da je Tito umro. Bio je to veliki šok i gubitak za sve nas u Jugoslaviji. Mogu danas razni, naši i njihovi, da pričaju svašta o tome, ali lažu! Cela zemlja je tugovala, a reakcija nas, fudbalera oba kluba, u tom trenutku bila je prirodna. Kada je utakmica prekinuta, svi smo ćutali, a neko je i plakao. Posle smo otišli u svlačionicu, gledali TV i slušali vesti o smrti Tita. Znam da smo brzo, avionom, napustili Split."

Legendarni fudbaler Hajduka Zlatko Vujović jednom prilikom je pričao ovom antologijskom meču.

"Znalo se još pre utakmice da je Tito loše i da bi mogao umreti. Vest su nam rekli na poluvremenu. Okupili smo se na centru i sudija je prekinuo meč. Nije se ni muva čula na punom stadionu. Odjednom se začuo plač i kuknjava žena. Kada sam izašao na ulice Splita i krenuo kući, video sam na hiljade zbunjenih ljudi. Nisu se čule sirene, niti je ko bilo šta govorio. Meni je kroz glavu prošlo šta će biti s našom državom posle Tita i ko će nas voditi."

Đurovski: Plakao sam kao kiša

Bivši fudbaler Crvene zvezde Boško Đurovski takođe je teško primio vest o Titovoj smrti.

"Znali smo da je Tito na samrti, ali nas je vest koju smo dočekali na terenu sve dotukla. Plakao sam kao kiša. Lepo se živelo u vreme Broza i nije se obraćala pažnja na to ko je Srbin, Hrvat, Makedonac, Slovenac ili Bosanac. Nikad više nećemo osetiti taj osećaj jedinstva. Zbog toga pamtim, i ne stidim se suza za Titom", rekao je jednom prilikom Đurovski.

Hajduk - Crvena zvezda

Stadion: Poljud. Gledalaca: 40.000. Sudija: Husref Muharemagić.

HAJDUK: Budinčević, Zoran Vujović, Krstičević, Luketin, Juričko, Mužinić, Zlatko Vujović, Jovanić, Žukrov, Đordević (Gudelj), Maričić. Trener: Tomislav Ivić.

C. ZVEZDA: Ljukovčan, Krmpotić, Juričić, Borovnica (Filipović), Jovin, Blagojević, Milovanović, Petrović (Mitrović), Repčić, Milosavljević, Šestić. Klupa: Stojanović, Jovanović, Miletović, Muslin, Savić, B. Đurovski, Trener: Branko Stanković.

Meč ponovljen

Utakmica je ponovljena 21. maja 1980. godine, a Crvena zvezda je slavila rezultatom 3:1.

Strelci su bili Maričić u 78. za Hajduk, a Savić 28, 89. i Petrović u 62. za Crvenu zvezdu.