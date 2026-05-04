Rukovodeći ljudi su, za razliku od mnogih stvari i tema, ovaj put bili jednoglasni.

Demba Sek, odnosno ostanak ovog fudbalera je prioriter Partizana. Procena je da Senegalac ima kvalitet kakav je teško pronaći na tržištu, a da pritom budžet kluba može da istrpi finansijski "udar" koji sa sobom nosi transfer.

Sek ove sezone igra u Humskoj kao pozajmljeni fudbaler Torina, a sa šest golova i osam asistencija je jedan od najvažnijih fudbalera u ekipi.

Kako prenosi "Mozzart sport", Partizan će, nakon završetka sezone i Skupštine, čiji ishod neće biti važan za slučaj Dembe Seka, krenuti u "operaciju" prikupljanja sume od 2 miliona evra, koliko će biti potrebno da se otkupi ugovor krilnog fudbalera.

Dvadesetpetogodišnji Sek je neko ko bi mogao da, koliko-toliko, donese stabilnost ekipi u kvalifikacijama za Ligu konferencija koje čekaju Partizan.

Tako bi Srđan Blagojević mogao da računa na njega u letnjim evropskim utakmicama, a u Partizanu veruju da će u budućnosti, bližoj ili daljoj, moći da prodaju Seka i da dođu do zarade.

Naravno, zbog aktuelne situacije u klubu, pre velike kupovine, moraće crno-beli da imaju i veliku prodaju.

Odlazak nekog od mladih igrača, na primer Vanje Dragojevića ili Ognjena Ugrešića, trebalo bi da pokrije transfer Seka, ali da i pored toga donese klubu zaradu.

