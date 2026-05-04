FUDBALER (29) UMRO NAKON ŠTO MU JE POZLILO TOKOM DERBIJA: Nezapamćena tragedija potresa svet sporta, predsednik kluba se u neverici oglasio
Veliki šok i tuga potresli su austrijski fudbal nakon derbija austrijske Landeslige između Kilba i Ipsa.
U 52. minutu utakmice četvrtog ranga fudbala u Austriji, odbrambeni igrač Ipsa Robert Kaminger (29) iznenada je osetio jake bolove u grudima, što je na kraju imalo tragičan ishod.
Kaminger se požalio na bolove tokom meča, nakon čega je odmah izveden sa terena. U svlačionici mu je pozlilo, pojavila se mučnina, pa je hitno pozvana medicinska pomoć. Na putu ka bolnici došlo je do komorne fibrilacije, a uprkos brzoj intervenciji lekara, fudbaler je preminuo.
Ovaj tragičan događaj je potresao sve u Ipsu, a predsednik kluba Kristijan Eplinger se oglasio.
"Ovo je tragedija. Misli i saučešće cele naše porodice su sa porodicom Kaminger. U ovakvim trenucima fudbal potpuno pada u drugi plan".
Tragični događaj dogodio se u okviru derbija Mostviertela, a ceo austrijski fudbal je u šoku.