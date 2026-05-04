Fudbalski Šabac proživljava najlepše dane u novijoj istoriji kluba. Posle punih pet godina čekanja i borbe kroz Prvu ligu Srbije FK Mačva se trijumfalno vraća tamo gde po tradiciji i renomeu pripada - u elitno društvo srpskog fudbala.

U odlučujućem meču koji je imao težinu finala Šapčani su na svom terenu savladali direktnog konkurenta ekipu Voždovca rezultatom 1:0, i tako kolo pre kraja obezbedili nedostižnu prednost za plasman u Super ligu.

Atmosfera na stadionu u Šapcu podsetila je na najslavnije dane kluba. Pred oko 6.000 navijača koji su ispunili tribine do poslednjeg mesta stvorena je slika dostojna evropskih mečeva. Verni navijači i ljubitelji fudbala iz celog Mačvanskog okruga došli su da pruže vetar u leđa svojim ljubimcima u misiji koja je definisala celu sezonu. Od prvog sudijskog zvižduka osećao se ogroman pritisak, ali i neverovatna energija koja je nosila domaće fudbalere.

Mačva se vratila u Super ligu Srbije

Iako je utakmica bila tvrda, taktički iscrpljujuća i puna duela na ivici faula, jedan potez je rešio pitanje pobednika i putnika u elitu. Igrao se 66. minut kada je Luka Pejović primio loptu na oko dvadesetak metara od gola gostiju. Nakon kratkog driblinga kojim je sebi izgradio poziciju, usledio je hirurški precizan udarac koji je završio u samim rašljama gola Voždovca. Taj evrogol izazvao je pravi delirijum na tribinama i najavio veliko slavlje koje će trajati do duboko u noć.

Kako se meč bližio kraju, nervoza je rasla. Gosti iz Beograda, svesni da im samo pobeda igra ulogu, krenuli su na sve ili ništa. Drama je dostigla vrhunac u 88. minutu kada je kapiten domaćih Slobodan Sladojević zaradio drugi žuti karton nakon neopreznog starta. Iako sa igračem manje u poslednjim minutima i dugoj sudijskoj nadoknadi, defanzivna linija Mačve, predvođena iskusnim golmanom, izdržala je sve nalete "zmajeva".

Na kraju utakmice u Šapcu viđene su sjajne scene na punom Gradskom stadionu. Fudbaleri su polegli na travu, oni koji su bili na klupi utrčali su na teren i počelo je veliko slavlje. Usledila je bakljada na tribinama, mnogi navijači su se spistili na teren i prelepa fudbalska slika poslata je u sve delove Srbije, pa čak i regiona.

Nakon ispadanja pre pet sezona, klub je prošao kroz fazu konsolidacije, oslanjajući se na sopstvenu omladinsku školu i pametna pojačanja. Šabac kao grad i Mačva kao klub donose novu energiju i navijačku bazu koja živi za fudbal, a srpska elita dobija značajno pojačanje. Za upravu kluba sada predstoji veliki posao - jačanje igračkog kadra i infrastrukturna priprema za izazove koje donose mečevi protiv Crvene zvezde, Partizana i ostalih najboljih klubova Srbije.

