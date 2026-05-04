Zbog povrede Kilijan Mbape nije igrao na utakmici 34. kola La Lige.

Real Madrid je kao gost pobedio Espanjol rezultatom 2:0 i tako ostavio sebi matematičke šanse da ove sezone bude šampion Španije. Međutim, situacija je gotovo nemoguća.

Kraljevski klub ima 11 bodova manje od Barselone na četiri utakmice do kraja, a to znači da do kraja mora da pobedi na svakoj utakmici, a da najveći rival zabeleži sve poraze.

Mbape, koji je zbog povrede kolena u februaru i martu protpusio tri prvenstvene utakmice i dve u Ligi šampiona, na novoj je pauzi zbog problema sa mišićem.

Prethodnih dana je dospeo u centar pažnje španskih medija zato što je snimljen na jahti sa devojkom.

Upitan o tome, Alvaro Arbeloa, trener Real Madrida je odgovorio sledeće:

"Svaki igrač u svoje slobodno vreme radi ono što smatra prikladnim i u to ne mogu da se mešam. Svako planiranje oporavka od povreda nadziru i sprovode medicinske službe Reala. One odlučuju kada je potrebno da igrači dođu u Valdebebas", rekao je Arbeloa.

Dobio je pitanje i o različitom pristupu rada Mbapea i Vinisijusa.

"Ne upoređujem igrače. Smatram da su nam potrebni svi. Od kada sam na ovoj poziciji, govorim da je za pobedu potrebna posvećenost svih igrača. Često kažem da me boli kad vidim da druge ekipe trče više od nas. I to ne samo kad nemamo loptu. Moramo mnogo da se krećemo čak i kad mi imamo posed. Nije lako, jer da biste primili loptu, ponekad morate da napravite deset utrčavanja".

"Ako želite da budete kompletna ekipa koju je teško pobediti, sam talenat nije dovoljan. Volim da vidim da igrači shvataju ne samo da je posvećenost važna, već da je to jedna od temeljnih vrednosti Reala. Real Madrid nismo izgradili sa fudbalerima koji su na teren izlazili u smokinzima, nego sa onima koji su utakmice završavali u dresovima natopljenim znojem, blatom, trudom, žrtvom i istrajnošću. Najbolji tim na svetu je zbir talenta i posvećenosti. Budući da ova ekipa uvek dovodi najbolje igrače na svetu, kad oni shvate šta je Real, koje su njegove vrednosti i šta ga je učinilo velikim, tada se talenat spaja s posvećenošću i trudom, što nas čini najboljom ekipom na svetu", zaključio je Arbeloa.

