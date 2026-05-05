Meč između Arsenala i Atletika na programu je u utorak od 21 čas u Londonu.
liga šampiona
SIMEONE PRESEKAO! Trener Atletika izabrao tim za revanš! Čolo ide na sve ili ništa - prštaće u Londonu!
Slušaj vest
Trener Atletika Dijego Simeone objavio je spisak od 25 fudbalera, koji će konkurisati za revanš meč polufinala Lige šampiona protiv Arsenala, saopštio je madridski klub.
Dijego Simeone Foto: Guillermo Martinez/AFLO / AFLO / Profimedia, Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia, Oli SCARFF / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Na spisku se nalaze: Jan Oblak, Huan Muso, Salvi Eskvivel, Hoze Marija Himenez, Mateo Ruđeri, Rodri Mendoza, Džoni Kardozo, Koke, Antoan Grizman, Aleksander Sorlot, Aleks Baena, Tijago Almada, Markos Ljorente, Klemon Lengle, Nauel Molina, David Hancko, Mark Pubil, Hulijan Alvarez, Đulijano Simeone, Obed Vargas, Ademola Lukman, Robin Le Norman, Havijer Bonar, Hulio Dijaz i Iker Luke.
Meč između Arsenala i Atletika na programu je u utorak od 21 čas u Londonu. U prvoj utakmici polufinala LŠ, koja je odigrana prošle nedelje u Madridu, bilo je 1:1.
Reaguj
Komentariši