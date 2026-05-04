U meču Kurtalan - Širnak Petrol, gosti su u 70. minutu imali veliku prednost i rezultat 4:1.

U jednom trenutku predsednik Širnaka je sišao do klupe svog tima i obavio razgovor sa nekim ko se ne vidi na snimku koji je preplavio društvene mreže.

Nakon toga se dogodio veliki preokret, pa je utakmica završena rezultatom 5:4 za Kurtalan, što je domaćinu donelo opstanak u ligi.

Nakon utakmice su se pojavile optužbe da je utakmica nameštena i da je predsednik kluba od svog tima zahtevao da izgube.

Domaćin je do golova stigao u 71, 90, 93. i 95. minutu utakmice.

Mnogi igrači gostujućeg tima navodno su nezadovoljni dešavanjima, a na društvenim mrežama se pojavljuju pozivi Turskom fudbalskom savezu da hitno pokrene istragu.

Ovaj slučaj izazvao je ogromnu pažnju u Turskoj, ali i širom Evrope i očekuje se reakcija disciplinskih organa. Za sada nije bilo zvaničnih izjava iz kluba.

