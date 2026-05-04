SKANDAL KAKAV SE NE PAMTI! VODILI 4:1 u 70. MINUTU, A ONDA JE PREDSEDNIK KLUBA DOŠAO DO KLUPE: Ono što se dogodilo je izazvalo potres u evropskom fudbalu!
U meču Kurtalan - Širnak Petrol, gosti su u 70. minutu imali veliku prednost i rezultat 4:1.
U jednom trenutku predsednik Širnaka je sišao do klupe svog tima i obavio razgovor sa nekim ko se ne vidi na snimku koji je preplavio društvene mreže.
Nakon toga se dogodio veliki preokret, pa je utakmica završena rezultatom 5:4 za Kurtalan, što je domaćinu donelo opstanak u ligi.
Nakon utakmice su se pojavile optužbe da je utakmica nameštena i da je predsednik kluba od svog tima zahtevao da izgube.
Domaćin je do golova stigao u 71, 90, 93. i 95. minutu utakmice.
Mnogi igrači gostujućeg tima navodno su nezadovoljni dešavanjima, a na društvenim mrežama se pojavljuju pozivi Turskom fudbalskom savezu da hitno pokrene istragu.
Ovaj slučaj izazvao je ogromnu pažnju u Turskoj, ali i širom Evrope i očekuje se reakcija disciplinskih organa. Za sada nije bilo zvaničnih izjava iz kluba.
