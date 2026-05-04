Fudbaleri Crvene zvezde će ovog leta kroz kvalifikacije morati da traže svoj put do Lige šampiona.

FK Crvena zvezda proslava 37. titule posle pobede nad Partizanom

Na osnovu koeficijenta, srpski prvak se nadao direktnom plasmanu u elitno evropsko klupsko takmičenje, baš kao i Ferencvaroš, Mitjilend i PAOK, međutim, nakon jučerašnje pobede Šahtjora iz Donjecka u susretu sa kijevskim Dinamom, razlika između dva tima se popela na 10 poena i to četiri kola pre kraja.

Platforma za obrađivanje fudbalske statistike "Football Meets Data" uradila je čak 20.000 simulacija i svaka je prozvala Šahtjorom šampionom Ukrajine ostaju im još dueli sa Poltavom, Obolonom, Krivbasom i Kolosom, a potrebna im je samo jedna pobeda da osiguraju titulu.

Crvenu zvezdu tako na leto čeka drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, odakle su poslednji put kretali pre dve godine. Tim Dejana Stankovića će biti nosialc u svakoj od kvalifikacionoj rundi.

