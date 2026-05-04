A ko bi to rekao jesenas, kada ovaj tim nije mogao da dobije nijedan italijanski derbi ili zimus, kada je Inter glatko ispao od Bodea u šesnaestini finala Lige šampiona.

Novi trener Kristijan Kivu je sve vreme bio pod strahovitim pritiskom, mnogi su mislili da on ne može na pravi način da zameni Simonea Inzagija, ali je on radio mirno, uveren da predvodi najbolji tim u zemlji i na kraju je ostvario cilj, "kupio" navijače, a imaće šansu da u Milano donese još jedan trofej, pošto "neroazure" čeka finale Kupa Italije protiv Lacija.

Osvajanjem Skudeta u prvoj sezoni na klupi Intera, rumunski stručnjak je ispisao istoriju italijanskog fudbala.

Naime, on je sada jedini čovek koji je bio šampion Italije kao igrač (tri puta sa Interom), kao trener omladinskog tima Intera i konačno kao trener prvog tima.

"Sezona je maraton. Bilo je padova, ali smo uvek uspevali da se vratimo. Mislim da smo u januaru i februaru imali 14 pobeda u 15 utakmica i tada smo shvatili da možemo do kraja", rekao je Kivu u noći šampionskog slavlja.

Podsetimo, njegov pomoćnik u Interu je naš Aleksandar Kolarov.

