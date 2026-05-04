Ono što se dogodilo na utakmici Rozario Central - Tigre može da vas začudi na prvu, ali kada shvatite da je reč o utakmici prvenstva Argentine, biće vam malo "lakše".

Na teren stadiona "Gigante de Arohizo" je utrčao pas i od toga je napravio šou.

Kuče je vešto izbegavalo redare i hvatače lopte, praktično driblalo i izmicalo na sve strane.

Publika na prepunom stadionu je uživala, a svaki put kada bi pas uspešno prevario nekog od "hvatača", sa tribina se čulo "ole!".

Scena je trajala gotovo pet minuta, sudija je bio primoran da prekine meč dok redari konačno nisu uhvatili nestašnog gosta. Pas je delovao presrećno i čini se da je uživao u svojih pet minuta slave.

Utakmica se završila rezultatom 1:1.

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla