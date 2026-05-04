Slušaj vest

Trener Viljareala Marselinjo napustiće taj fudbalski klub na kraju sezone, saopšteno je danas. Marselinjov drugi mandat na klupi Viljareala počeo je 2023. godine, a ekipa je četiri kola pre kraja treća na tabeli u Primeri i na putu je da ostvari najbolji plasman u poslednjih 18 godina.

1/4 Vidi galeriju Trener Viljareala Marselinjo Foto: Matthieu Mirville/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Maria Jose Segovia / DeFodi Images / Profimedia, Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy / Profimedia

Ekipa se plasirala u Ligu šampiona.

Viljareal je u saopštenju naveo da će se na kraju sezone rastati od Marselinja, ali nije naveo razlog.

"Hvala od srca Marse. Hvala na svemu što si dao ovom klubu i navijačima. Želimo ti sve najbolje u budućim sportskim projektima", piše u saopštenju.

U prvom mandatu 60-godišnji španski trener predvodio je Viljareal od 2013. do 2016. godine.

Kurir Sport / Beta

BONUS VIDEO: