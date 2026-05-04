Zvuči bombastično da bi Veljko Paunović mogao da napusti reprezentaciju Srbije, ali to je nešto što "Marka" pominje kao opciju koja može da se dogodi.

Prema informacijama koje je saopštio ovaj medij Paunović je želja Hetafea koji bi mogao da iskoristi klauzulu koja, navodno, postoji u ugovoru našeg selektora sa Fudbalskim savezom Srbije.

Hetafe će na kraju sezone ostati bez trenera, pa u klubu razmišljaju o tome ko će voditi ekipu sledeće sezone.

Prva opcija je Fabio Ćelestini koji je u ponedeljak, neposredno pre nego što je "Marka" objavila svoj tekst i plasirala ga na udarnu poziciju na sajtu, dobio otkaz. Ćelestini više nije trener moskovskog CSKA, a sa njim je već uspostavljen ugovor, prenosi ovaj list.

Ali, ako ne dođe do dogovora, druga opcija je Veljko Paunović.

Veljko Paunović na klupi reprezentacije Srbije Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, Vince Mignott / DeFodi Images / Profimedia, Graham Hunt/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Svestan je autor teksta da Paunović ima aktivan ugovor sa reprezentacijom Srbije, ali navodi da postoji klauzula u njegovom ugovoru koja mu garantuje rastanak u slučaju da dobije ponudu od nekog kluba za koji je emotivno vezan.

Kako je deo igračke karijere proveo upravo u Hetafeu, smatra se da je ovaj klub jedan od onih koji "ima pravo" da se obrati Paunoviću i uđe u pregovore sa njim.

Trenutno ne postoji ništa što govori da bi selektor mogao i želeo da prihvati eventualnu ponudu, ali je činjenica da se radi o čoveku kojeg u Španiji poprilično cene i poštuju.

Kurir sport/Marka

Veljko Paunović o golmanima Srbije