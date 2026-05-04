Meč se igra na stadionu Lagator u Loznici.
ŽREB JE REKAO - ZVEZDA: Crveno-beli biće formalni domaćini u finalu Kupa Srbije protiv Vojvodine
Fudbaleri Crvene zvezde biće formalni domaćini u finalu Kupa protiv Vojvodine, određeno je danas žrebom u Staroj Pazovi.
Finale Kupa igra se 13. maja na stadionu Lagator u Loznici.
Zvezda će pokušati da osvoji šesti uzastopni trofej u Kupu, ukupno 30.
Crvena zvezda - Vojvodina, finale Kupa Srbije Foto: Petar Aleksić
Novosadska ekipa igraće za treći trofej u Kupu.
Kurir Sport / Beta
