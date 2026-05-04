"Ne želim da izgovore. Ovo je bila razočaravajuća sezona, neprihvatljiva sezona i teško je. Ne bi trebalo da sažaljevamo sebe, moramo da radimo i preokrenemo ovo i pobrinemo se da se sledeće sezone ove stvari ne dešavaju. Ovo nije Liverpul", rekao je Van Dajk, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Liverpul je u nedelju na Old Trafordu izgubio od Mančester junajteda 2:3, pretrpeo je 11. poraz u Premijer ligi i zauzima četvrto mesto na tabeli sa 58 bodova, koliko ima i petoplasirana Aston Vila.

Ekipi Arnea Slota potrebna su još četiri boda u preostale tri utakmice kako bi obezbedila plasman u Ligu šampiona.

Poslednji aktuelni šampion koji je izgubio više utakmica od Liverpula ove sezone bio je Lester, koji je u sezoni 2016/2017 pretrpeo 18 poraza.

"Mislim da je neprihvatljivo što smo pretrpeli toliko poraza kao branioci titule i ne bi trebalo to da prihvatimo. Čeka nas mnogo posla uoči sledeće sezone. Kada se vratim sa Svetskog prvenstva baviću se time, ali ima još mnogo posla iza kulisa", naveo je holandski fudbaler.

"Mnogo mi je stalo do ovog kluba. Znam da je ovo bila teška sezona, ali uvek ću biti tu i u dobrim i u manje dobim danima. Ali ostale su nam još tri utakmice i moramo da shvatimo kao grupa i kao igrači, moramo da se plasiramo u Ligu šampiona zbog finansijske strane, ali i zato jer želimo da igramo protiv najboljih evropskih ekipa. Nije lako, ali nastavljamo dalje", dodao je.

Van Dajk je upitan o mišljenju na društvenim mrežama da je raspored treninga bio lagan, uz mnogo slobodnih dana i osvrnuo se na putovanja pojedinih saigrača.

"Nisam siguran da je to bio odmor, već izlet. Ako imate slobodan dan, a nemate ih mnogo, oni odlučuju šta žele da rade sa svojim porodicama. Nismo deca, svi smo odrasli. Voleo bih da smo imali više slobodnih dana, pošto se nekad to isplati. Vidite da Pep Gvardiola daje u Sitiju tri slobodna dana poslednjih nedelja i ide im prilično dobro. Potrebno je naći pravi balans", naveo je 34-godišnji fudbaler.

On je dodao da želi da se situacija reši i da želi da klub ponovo bude uspešan, da se bori i pobeđuje.

"Trenutno smo razočarani. Doslednost je najteža stvar u bilo kom poslu koji radite. Ali to je takođe najbolji način da budete uspešni i ostvarite rezultate. Imamo još tri utakmice, a onda Svetsko prvenstvo. Moramo da shvatimo da ova sezona ne sme da se ponovi. To je neprihvatljivo", rekao je Van Dajk.