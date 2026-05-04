Portugalac Žoao Pinjeiro biće glavni sudija na revanš utakmici polufinala Lige šampiona između Bajerna i Pari Sen Žermena.
ODREĐENE SUDIJE ZA SPEKTAKL KOJI CELA PLANETA JEDVA ČEKA: Evo ko deli pravdu u Minhenu na meču Bajern-PSŽ!
Pomoćne sudije biće takođe Portugalci Bruno Žezus i Lusijano Maja.
PSŽ - Bajern Minhen (polufinale Lige šampiona)
UEFA je za četvrtog arbitra odredila Norvežanina Espena Eskasa, dok će u VAR sobi biti Italijan Marko Di Belo i Portugalac Tijago Martins.
U prvom duelu, koji je odigran prošle nedelje u Parizu, bilo je 5:4 za PSŽ.
