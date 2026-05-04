ČUKARIČKI - CRVENA ZVEZDA: Duarte ponovo u metu, crveno-beli sa penala duplirali prednost!
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Čukaričkom u utakmici 34. kola Superlige Srbije.
Utakmica na Banovom brdu počinje u 19 časova.
32. minut - GOL - 0:2 - Duarte
Dosuđen je penal za Zvezdu zbog prekršaja nad Ovusuom. Duarte šalje loptu u jednu, a golmana u drugi ugao.
26. minut - GOL - 0:1 - Duarte
Zvezda je krunisala inicijativu. Tiknizjan je centrirao sa leve strane, a Duarte plasirao loptu mrežu sa peterca.
22. minut - Dobar pokušaj Elšnika
Šutirao je Slovenac iz slobodnog udarca , nezgodan udarac po zemlji, ali je golman Čukaričkog krajnjim naporom izbacio loptu u korner.
11. minut - Ponovo Enem
Enem je dobio loptu na ivici peterca, okrenut leđima golu. Napadač Zvezde je pokušao da šutne iz okreta, ali pravo u golmana Čukaričkog.
5. minut - Prva šansa
Dobar pokušaj Enema negde sa penaltika, ali Čarapić odlično boksuje loptu.
Sastavi:
Čukarički: Čarapić - Miletić, Maiga, Đoković, Stojanović - Sisoko, Đorđević - Abramušić, Matijašević, Miladinović - Tedić
Crvena zvezda: Mateus - Stanković, Rodrigao, Gudelj, Tiknizijan - Elšnik, Handel - Ovusu, Duarte, Lučić - Enem
Bez takmičarskog značaja
Zvezda je pobedom u večitom derbiju obezbedila , devetu uzastopnu šampionsku titulu četiri kola pre kraja i trenutno ima 82 boda
Čukarički je na osmom mestu na tabeli sa 43 boda, bez šansi da izbori plasman u Evropu.