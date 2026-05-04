19:33

32. minut - GOL - 0:2 - Duarte

Dosuđen je penal za Zvezdu zbog prekršaja nad Ovusuom. Duarte šalje loptu u jednu, a golmana u drugi ugao.

19:28

26. minut - GOL - 0:1 - Duarte

Zvezda je krunisala inicijativu. Tiknizjan je centrirao sa leve strane, a Duarte plasirao loptu mrežu sa peterca.

19:22

22. minut - Dobar pokušaj Elšnika

Šutirao je Slovenac iz slobodnog udarca , nezgodan udarac po zemlji, ali je golman Čukaričkog krajnjim naporom izbacio loptu u korner.

19:20

Foto galerija sa Banovog brda

19:14

11. minut - Ponovo Enem

Enem je dobio loptu na ivici peterca, okrenut leđima golu. Napadač Zvezde je pokušao da šutne iz okreta, ali pravo u golmana Čukaričkog.

19:05

5. minut - Prva šansa

Dobar pokušaj Enema negde sa penaltika, ali Čarapić odlično boksuje loptu.

18:59

1. minut - Utakmica je počela

Krenuo je meč na Banovom brdu.  Vreme je idealno za igru.

18:15

Sastavi:

Čukarički: Čarapić - Miletić, Maiga, Đoković, Stojanović - Sisoko, Đorđević - Abramušić, Matijašević, Miladinović - Tedić

Crvena zvezda: Mateus - Stanković, Rodrigao, Gudelj, Tiknizijan - Elšnik, Handel - Ovusu, Duarte, Lučić - Enem

16:36

Stanković pred Čukarički

16:30

Bez takmičarskog značaja



Zvezda je pobedom u večitom derbiju obezbedila , devetu uzastopnu šampionsku titulu četiri kola pre kraja i trenutno ima 82 boda

Čukarički je na osmom mestu na tabeli sa 43 boda, bez šansi da izbori plasman u Evropu.