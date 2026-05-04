Džesi Deri je prvi put zaigrao u dresu Čelsija u Premijer ligi protiv Notingem Foresta, a tik pred kraj prvog poluvremena, mladi fudbaler je doživeo tešku povredu.

Deri se u 45. minutu sudario glavom sa odbrambenim igračem Foresta Zekom Ebotom. Deri je nakon udarca u glavu ostao da leži nepomično, nakon čega je "plavcima" dodeljen penal...

Deri je ostao da leži nepomično, a dugo mu se ukazivala pomoć, čak 10 minuta. Mladi engleski fudbaler je ležao dugo na travi, a kad je iznesen sa terena, dobio je veliki aplauz od navijača domaćih i gostiju.

