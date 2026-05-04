Džesi Deri doživeo je tešku povredu tokom debija za Čelsi u Premijer ligi, ležeći nepomično na terenu. Hitno je prebačen u bolnicu.
HOROR SCENA U PREMIJER LIGI! Fudbaler Čelsija nepomično ležao na travi, hitno prebačen u bolnicu! (VIDEO)
Džesi Deri je prvi put zaigrao u dresu Čelsija u Premijer ligi protiv Notingem Foresta, a tik pred kraj prvog poluvremena, mladi fudbaler je doživeo tešku povredu.
Deri se u 45. minutu sudario glavom sa odbrambenim igračem Foresta Zekom Ebotom. Deri je nakon udarca u glavu ostao da leži nepomično, nakon čega je "plavcima" dodeljen penal...
Deri je ostao da leži nepomično, a dugo mu se ukazivala pomoć, čak 10 minuta. Mladi engleski fudbaler je ležao dugo na travi, a kad je iznesen sa terena, dobio je veliki aplauz od navijača domaćih i gostiju.
