Vojvodina je povela u 31. minutu, pravo niotkuda, efektnim autogolom.

Nakon centaršuta sa leve strane igrač domaćih Uroš Filipović je reagovao dosta panično i umesto da raščisti situaciju ispred svog gola, poslao je loptu u svoju mrežu na zaprepašćenje golmana Radnika iz Surdulice.

Vojvodina je do pobede došla autogolom Filipovića, te evrogolovima Kolarevića i pogotkom Vidosavljevića, dok je jedini strelac za Radnik dao Novaković.

Radnik je bolje otvorio drugo poluvreme i u 50. minutu je stigao do izjedačenja. Karši je poslao povratnu sa desnog boka, a na nju je naleteo Novaković i sa ivice šesnaesterca preciznim udarcem po zemlji pogodio za 1:1.

U 60. minutu utakmice Milan Kolarević je postigao evrogol za 1:2. Medojević je proigrao Kolarevića, koji je prihvatio i sa 30 metara raspalio u sam desni ugao za novo vođstvo Vojvodine.

Već u 68. minutu Voša je stigla do trećeg gola. Savićević je izveo prekid na drugu stativu, Suč je glavom vratio negde na osam, devet metara, a Vidosavljević takođe glavom pogodio za nedostižnih 1:3.

U nadoknadi vremena Kolarević je stigao i do drugog gola, posle sjajne solo akcije po levom boku, ušao je u šesnaesterac i levom nogom pogodio snažno u prvi ugao za 1:4.

Voša је do kraja sačuvala prednosti i zaostatak od boda za Partizanom, a u narednom kolu dočekuje Čukarički, pred finale Kupa Srbije, dok Radnik gostuje Železničaru u Pančevu.