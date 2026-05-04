NOVI DEBAKL ČELSIJA: Notingem forest sve bliži opstanku, fantastične makazice Pedra slaba uteha za "plavce"!
Prednost Forestu doneo je Taivo Avoniji golom u drugom minutu, a vođstvo je uvećao Igor Žezus pogotkom iz penala u 15. minutu.
Treći gol za Forest postigao je Avoniji u 52. minutu, dok je konačan rezultat postavio napadač Čelsija Žoao Pedro pogotkom u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena, fantastičnim makazicama.
Gol koji je postigao Žoao Pedro u 73. minutu poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.
Čelsi je imao šansu da do pogotka dođe i iz penala u 10. minutu nadoknade prvog poluvremena, ali je ;udarac sa "bele tačke" Kola Palmera odbranio ;golman Notingem Foresta Mac Sels.
Srpski defanzivac u ekipi Notingem Foresta Nikola Milenković ušao je u igru u 46. minutu.
Čelsi, koji je danas pretrpeo svoj šesti uzastopni poraz u Premijer ligi, je deveti na tabeli sa 48 bodova, dok Notingem Forest zauzima 16. mesto sa 42 boda.
Čelsi će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Liverpula, dok će Notingem Forest dočekati Njukasl.