Slušaj vest

Sve je izvesnije da će Silvester Džasper ovog leta napustiti Železničar Pančevo, pošto interesovanje za ofanzivca ne jenjava.

Kako prenosi "Mozzart Sport", među zainteresovanima se izdvaja Tuluz, koji je spreman da izdvoji oko dva miliona evra za transfer.

Vojvodina - Partizan, 2. kolo plej-ofa SL Foto: Starsport

Pored Francuza, u trci je i jedan klub iz Italije koji je izborio plasman u Serija A. Iako ime još nije zvanično potvrđeno, u opticaju su Frozinone i Venecija, što dodatno govori o ozbiljnosti interesovanja, piše "Telegraf".

Džasper je u prethodnom periodu privukao pažnju i u domaćim okvirima, pošto Partizan prati njegov razvoj i već neko vreme ga ima na radaru kao potencijalno pojačanje.

Međutim, ova vest mogla bi da pokvari planove crno-belima.

Ne propustiteKošarkaNOVI OBRT! Zbog provokacija u Beogradu eksplodirao sukob u Čajetini - tvrdi Nebojša Čović! Evo šta se navodno dogodilo!
kkzvezdameridianpress106260.jpg
TenisPOVRATAK NOVAKA: Đoković ponovo na terenu, oglasio se ATP!
Novak Đoković
Ostali sportoviNAŽALOST, ČINI SE DA JE ONO NAJGORE PO KATARINU: Dok se čekaju zvanični medicinski nalazi, stižu užasne vesti!
Katarina Dangubić
FudbalVOJVODINA DIŠE ZA VRATOM PARTIZANU: Neverovatan autogol pogurao Lale, Novosađani ubedljivi u Surdulici!
Grafičar Vojvodina.png

BONUS VIDEO:

Grobari isprozivali Sašu Obradovića: "Lakši trening" Izvor: Kurir