Ekipa Notingem Foresta ubedljivo je slavila na “Stamford Bridžu” (3:1), ali sjajna predstava gostiju ostala je u senci zastrašujuće povrede debitanta Čelsija - Džesija Derija.

Talentovani član Plavaca ostao je na zemlji posle žestokog duela sa protivnikom u smiraju prvog poluvremena, a članovi lekarske službe su tinejdžeru 10 minuta ukazivali pomoć na terenu.

Na nosilima, sa maskom za kiseonik, transportovan je mladi Englez direktno u bolnicu, povodom čega se u međuvremenu oglasio se klub.

- Čelsi potvrđuje da je Džesi Deri prevezen u bolnicu iz predostrožnosti nakon što je zamenjen u prvom poluvremenu današnje utakmice Premijer lige protiv Notingem Foresta. Džesi je svestan, komunicira i prolazi kroz preventivne preglede. Želimo mu brz oporavak i zahvaljujemo se medicinskom osoblju na brzoj reakciji - napisali su plavci iz Londona.

