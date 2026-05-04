Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Čukarički na gostovanju rezultatom 2:1 u utakmici 34. kola Superlige Srbije.

Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Oba pogotka za crveno-bele postigao je Bruno Duarte u 26. i 32 minutu sa penala.

Jedini pogodak za Čukarički postigao je Sisoko u 37. minutu.

Čukarički je u 45. minutu ostao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Maiga.

Zvezda je već obezbedila novu šampionsku titulu i sada ima 85 bodova na tabeli. Čukarički je osmi sa 43 boda.

Svoje impresije posle meča izneo je trener crveno-belih Dejan Stanković.

"Zadovoljan sam odnos i pristupom. Greške su sastavni deo našeg posla. Jedino što mi je upalo u oko je dosta šansi za realizaciju smo napravili, ali nismo realizovali. Uvek ima prostora za napredak, ne mogu ništa da kažem, svi koji su dobili šansu su je iskoristili do maksimuma. Ekipa je na kraju bila dosta mlada, ali to je ono što nam treba, da vidimo na koga možemo da računamo.

Zvezda je pokazala u zadnjih sedam, osam godina da može da stopostotno da se oslanja na svoju omladinsku školu, tako da ćemo nastaviti taj trend."

