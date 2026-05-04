Fudbaleri Lacija pobedili su na gostujućem terenu u Kremoni Kremoneze 2:1, u utakmici 35. kola italijanske Serije A.

Prednost Kremonezeu doneo je Federiko Bonacoli golom u 29. minutu, a izjednačenje Laciju Gustav Isaksen pogotkom u 53. minutu.

Pobedonosan gol za Lacio postigao je Tidžani Noslin u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Srpski napadač u ekipi Lacija Petar Ratkov nije ulazio u igru.

Lacio je osmi na tabeli sa 51 bodom, dok Kremoneze zauzima 18. mesto sa 28 bodova.

Lacio će u narednom kolu u Rimu dočekati Inter, dok će Kremoneze u Kremoni biti domaćin protiv Pize.