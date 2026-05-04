"Srca" su ovom pobedom istovremeno i izbacila "policajce" iz trke za titulu jer na tri kola do kraja imaju čak sedam bodova više od njih. Jedina prava i konkretna opasnost preti sada samo od Seltika.

Gosti iz Glazgova su bolje ušli u utakmicu. Od starta su kreirali prilike i bili su konkretniji. Upravo tako su i stigli do pogotka u 23. minutu. Nakon ubačene lopte iz auta, jedan od defanzivaca Hartsa je želeo da skloni loptu iz šesnaesterca a ona je završila tačno na nozi Dužona Sterlinga. Levi bek Rendžersa je iz prve uhvatio šut koji nije bio jak, ali dovoljno dobar da se savlada Aleksander Švolov.

U drugom delu igre smo gledali znatno drugačiju sliku. Domaćin je do izjednačenja stigao već u 54. minutu kada je Stiven Kingsli naleteo na odbitak i smestio loptu u mrežu. Pre njega je Stjuart Findlej pogodio stativu, a lopta se odbila tačno do Kingslija koji je samo postavio nogu za gol.

Za potpuni preokret zaslužan je bio Lorens Šenkland pogotokom u 71. minutu. Kapiten ekipe iz Edinburga je iz prve šutirao sa ivici šesnaesterca nakon dodavanja Klaudija Brage.

Harts će u narednom kolu gostovati četvrtoplasirano Madervelu, a zatim će dočekati Falkirk u pretposlednjem kolu. Sa druge strane, drugoplasirani Seltik (koji ima tri boda manje) će u narednom kolu igrati "Old Firm" derbi protiv Rendžersa, dok im nakon toga sleduje takođe gostovanje Maderrvelu.

Vrlo lako bismo šampiona mogli da dobijemo tek u poslednjem kolu kada će Seltik ugostiti ekipu Hartsa.

Ukoliko se na kraju desi senzacija i Harts osvoji titulu, biće to prvi put još od 1985. godine da prvak Škotske nije jedan od dva tamošnja giganta iz Glazgova. Poslednji klub koji je uspio da "ukrade" titulu najvećim klubovima Škotske bio je Aberdin, sa legendarnim Aleksom Fergusonom na čelu! Harts je kroz istoriju prvak Škotske bio 4 puta, a poslednji put se to dogodilo u sezoni 1959/60. Kao drugi je završavao sezonu 14 puta, dok je 20 puta bio trećeplasirani.