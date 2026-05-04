Trener Čukaričkog Marko Jakšić je izneo utiske nakon poraza od Crvene zvezde u Superligi Srbije (2:1).

Jakišić je nakon meča rekao:

- Hteo bih da čestitam Zvezdi na zasluženoj pobedi. Mislim da nismo ušli u utakmicu kako smo spremali, to je ono što najviše zameram igračima, do momenta kada smo bili kompletni. Posle sa igračem manje smo dosta dobro odgovorili, koliko smo mogli. Zvezda ima kvalitet na svim pozicijama i tačno se vidi šta moj kolega Dejan Stanković hoće od svojih igrača. Čestitam im i na tituli, to sam zaboravio na početku - rekao je Jakšić.

On je istakao i da njegova ekipa ima razloga za optimizam uprkos porazu.

- Nama ostaje da svakog novog dana budemo bolji, kao što je Dejan rekao. Imali smo 11 bonusa u protokolu, na to treba da budemo ponosni. Nedostajali su najiskusniji igrači, od kojih naša igra dosta zavisi. Da ne kukamo previše, pripreme su pred nama, imamo tri utakmice, kvalitetne protivnike i želimo da kroz tri utakmice pokažemo da imamo kvalitet za najveće domete. Verujem da ćemo se u prelaznom roku dobro pojačati na svim pozicijama, kada prođemo pripreme zajedno, verujemo da će ova ekipa biti dosta drugačija - dodao je on.

Jakšić je posebno naglasio pravac u kojem želi da razvija igru svog tima.

- Kada sam stigao, rekao sam šta želim – intenzitet. Ko bude mogao da prati, biće sa nama. Ne želim da držimo loptu 60 minuta bez učinka, želim direktan fudbal. Kada prođemo pripreme i pojačamo se, moći ćemo da budemo konkurentni svakoj ekipi. To je dobro i za naš fudbal. Treneri moraju da rade na intenzitetu još od mlađih kategorija, kako bismo u Evropi bili ravnopravni sa ozbiljnim ekipama. Imamo talentovane momke u mlađim selekcijama, ne plašim se da im dam šansu. Ono što im nedostaje je intenzitet, ali ćemo raditi na tome. Nadam se da sledeće sezone nećemo razmišljati samo o plej-ofu, već o borbi za Evropu - zaključio je Jakšić.

