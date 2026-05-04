Fudbaleri Rome ubedljivo su savladali Fiorentinu rezultatom 4:0, u meču 35. kola Serije A.

Ubedljiva pobeda protiv Fiorentine ove večeri omogućila je timu sa “Olimpika” da priđe Staroj dami za koju nastupaju Dušan Vlahović i Filip Kostić na minus jedan, a Rosonerima i Strahinji Pavloviću na tri boda zaostatka, te tako dodatno zakomplikuje već dovoljno neizvesnu borbu na Čizmi.

FK Roma

Rafal Vučice otvorio je Đanluka Manćini, kada je u 13. minutu nadskočio čuvare posle centaršuta Nikola Pisilije iz kornera, a potom glavom zakucao loptu direktno u mrežu gostiju.

Samo četiri minuta kasnije hladan tuš ekipi sa “Artemio Frankija” priredio je Vesli Franka. Brazilac je iskoristio dodavanje Marija Hermosa i samouvereno krunisao odličnu akciju.

Neizvesnost je prestala da postoji posle nešto više od pola sata nadmetanja. Manu Kone je fenomenalno proigrao Hermosa, a Španac se na asistenciju nadovezao pogotkom.

Tačku na meč, pred istek časa borbe, stavio je Nikolo Pisali, kada je glavom poslao loptu u metu, iskoristivši centaršut Donijela Malena.

