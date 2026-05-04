Slušaj vest

Fudbaleri Rome ubedljivo su savladali Fiorentinu rezultatom 4:0, u meču 35. kola Serije A.

Ubedljiva pobeda protiv Fiorentine ove večeri omogućila je timu sa “Olimpika” da priđe Staroj dami za koju nastupaju Dušan Vlahović i Filip Kostić na minus jedan, a Rosonerima i Strahinji Pavloviću na tri boda zaostatka, te tako dodatno zakomplikuje već dovoljno neizvesnu borbu na Čizmi.

FK Roma Foto: LaPresse / Sipa USA / Profimedia, Giuseppe Maffia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Alessandro Garofalo / Zuma Press / Profimedia

Rafal Vučice otvorio je Đanluka Manćini, kada je u 13. minutu nadskočio čuvare posle centaršuta Nikola Pisilije iz kornera, a potom glavom zakucao loptu direktno u mrežu gostiju.

Samo četiri minuta kasnije hladan tuš ekipi sa “Artemio Frankija” priredio je Vesli Franka. Brazilac je iskoristio dodavanje Marija Hermosa i samouvereno krunisao odličnu akciju.

Neizvesnost je prestala da postoji posle nešto više od pola sata nadmetanja. Manu Kone je fenomenalno proigrao Hermosa, a Španac se na asistenciju nadovezao pogotkom.

Tačku na meč, pred istek časa borbe, stavio je Nikolo Pisali, kada je glavom poslao loptu u metu, iskoristivši centaršut Donijela Malena.

Ne propustiteKošarkaOGLASIO SE VIL KLAJBURN: Košarkaš Barselone progovorio nakon vesti o srčanim problemima...
Vil Klajburn
FudbalJAKŠIĆ ISKREN POSLE PORAZA OD ZVEZDE! Evo šta zamera svojim igračima!
Marko Jakšić
EvroligaŠUŠKA SE DA CRVENA ZVEZDA NA LETO ŽELI BRUTALNOG STRELCA IZ CRNO-BELIH REDOVA? Otkriveno da na Malom Kalemegdanu prate situaciju!
Met Morgan na meti Crvene zvezde?
FudbalHARTS PIŠE ISTORIJU - FUDBALSKI SVET OVO ČEKA 40 GODINA: Gori Edinburg "hrabra srca" srušila Rendžers i izbacila ih iz trke za titulu!
profimedia-1096519414.jpg

BONUS VIDEO:

Huligani tukli fudbalere Izvor: Fudbalski savez Vojvodine