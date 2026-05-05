Fudbaleri Evertona i Mančester sitija odigrali su 3:3 u 35. kolu Premijer lige.

Everton - Mančester siti 3:3 Foto: Max Tomlinson/Focus Images Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovaj rezultat najviše odgovara Arsenalu koji je na tri kola do kraja šampionata došao na korak od titule šampiona.

Sada se Arsenal pita za sve, a evo i zbog čega. Ovako je Siti kiksnu i dao priliku timu iz Londona da stigne do trofeja - pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa meča u kom je četa Pepa Gvardiole odigrala 3:3 sa Evertonom.

Što se same utakmice tiče, gosti su od starta nametnuli ritam, a prvi su zapretili preko Rajana Šerkija i Antoana Semenja. Inicijativa se isplatila pred kraj prvog poluvremena, kada je Šerki asistirao Žeremiju Dokuu, koji je preciznim udarcem sa ivice kaznenog prostora savladao Džordana Pikforda.

Everton je pretio iz kontri, a najbliži golu bio je Iliman Endiјaje, ali je sjajno reagovao Đanluiđi Donaruma.

Domaći su do izjednačenja stigli uz dosta sreće. Velika greška Marka Geija omogućila je rezervisti Tijernu Bariju da pogodi za 1:1.

Nedugo zatim usledio je potpuni preokret. Džejk O'Brajen bio je najviši u skoku posle kornera i doneo vođstvo Evertonu.

Kada je Bari postigao i drugi gol, činilo se da je pitanje pobednika rešeno. Ipak, Erling Haland brzo je smanjio zaostatak, da bi u poslednjim sekundama meča Doku svojim drugim golom doneo bod Sitiju.

Iako su izbegli poraz, u redovima Sitija sigurno neće biti zadovoljni, jer sada zaostaju pet bodova za Arsenalom, koji drži sve u svojim rukama u borbi za titulu.

Sa druge strane, Everton je bio nadomak velike pobede, ali je na kraju morao da se zadovolji bodom u spektakularnoj utakmici.

"Građani" u sledećem meču dočekuju Brentford, dok će "karamele" u goste Kristal Palasu.

Izvor: Kurir sport