PLANETA JE U ŠOKU - NEJMAR OŠAMARIO SAIGRAČA I BIĆE ŽESTOKO KAŽNJEN! Udario sina slavnog Brazilca, pa uništio snove o Mundijalu - IZBACUJU ga iz reprezentacije?
Da li će Nejmar igrati za reprezentaciju Brazila na predstojećem Svetskom prvenstvu?
Posle novog skandala koji je napravio - teško! Prema pisanju tamošnjih medija, Nejmar se nalazi u centru skandala jer je na treningu Santosa ošamario saigrača i sina legendarnog brazilskog fudbalera Robinja.
Robinjo Žunior nervirao je Nejmara svojim driblinzima i to je bio povod za sukob na treningu. Navodno je Nejmar prvo upozorio mlađeg saigrača da smiri driblinge, zatim je oštro startovao, a zatim ga i ošamario što je izazvalo haos.
Ovaj potez mogao bi da izbaci Nejmara iz konkurencije za tim za predstojeće Svetsko prvenstvo u fudbalu. Karlo Anćeloti već neko vreme ima problem sa njim, ne vidi ga u reprezentaciji, pa bi ovo moglo da mu dođe i kao izgovor da ga ne zove za predstojeće takmičenje, pišu brazilski mediji.
Posle svega i Santos je pokrenuo istragu, te tek treba da se utvrdi šta se tačno desilo.
- Po nalogu predsedništva kluba pokrenuta je interna istraga kako bi se utvrdilo sve što se dogodilo na treningu. I kako bi se analizirao incident u kom su učestvovali Nejmar i Robson de Souza žunior. Pravni sektor kluba je zadužen za sprovođenje istrage - istakli su iz Santosa u saopštenju javnosti.
Podstetimo, Brazil je u grupi C na predstojećem Mundijalu zajedno sa Marokom, Haitijem i Škotskom, a da li će i Nejmar zaigrati ili će biti izbačen iz reprezentacije, ostaje da se vidi.
