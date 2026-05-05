Crvena zvezda savladala je Čukarički u gostima sa 2:1, a ovo su golovi i najzanimljiviji detalji sa ovog meča.
SUPER LIGA SRBIJE
CELA PRIČA STALA U 45 MINUTA! Tri gola, crveni karton, odličan otpor Čuke i pobeda Zvezde: Pogledajte šta se sve dešavalo na Banovom brdu! (VIDEO)
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Čukarički na gostovanju rezultatom 2:1 u utakmici 34. kola Super lige Srbije.
Oba pogotka za crveno-bele postigao je Bruno Duarte u 26. i 32 minutu sa penala. Jedini pogodak za Čukarički postigao je Sisoko u 37. minutu. Čukarički je u 45. minutu ostao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Maiga, tako da je cela priča stala u prvih 45 minuta.
Foto galerija sa Banovog brda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Čuka je i sa igračem manje pružila ozbiljan otpor Crvenoj zvezdi na Banovom brdu, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši