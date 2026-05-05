Mančester siti napravio je ozbiljan kiks u borbi za titulu, pošto je u spektakularnom meču odigrao nerešeno sa Evertonom 3:3 i tako ozbiljno zakomplikovao put ka peharu!

Tim koji sa klupe vodi Pep Gvardiola imao je stvari pod kontrolom, posebno u prvom poluvremenu, ali je u nastavku usledio pad koji je skupo koštao "Građane".

Everton - Mančester siti 3:3 Foto: Max Tomlinson/Focus Images Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posle utakmice, Gvardiola nije krio razočaranje, ali ni realnost situacije koja sada ne ide u prilog njegovoj ekipi.

"Odigrali smo zaista dobro prvo poluvreme, ali su oni u nastavku podigli nivo igre. Poklonili smo im gol i vratili ih u meč, a onda je sve postalo prava borba, tipična engleska utakmica sa mnogo duela i agresije. Ipak, generalno gledano, igrali smo dobro", poručio je Španac.

Ipak, ono što je najviše odjeknulo jeste njegova brutalno iskrena poruka:

"Sada naša sudbina više nije u našim rukama."

Ova izjava jasno pokazuje koliko je situacija ozbiljna! Siti sada zaostaje za Arsenal, koji drži prvo mesto i praktično sam odlučuje o svojoj sudbini u trci za titulu.

Gvardiola, međutim, ne odustaje:

"Gostovanje kod Evertona je uvek teško. Ostale su još četiri utakmice i borićemo se do kraja, pa ćemo videti šta će biti."

Jedno je sigurno – trka za titulu nikada nije bila napetija, ali nakon ovog kiksa, pritisak je sada potpuno na strani Sitija!