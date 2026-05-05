Žoao Pedro je u 93. minutu utakmice protiv Notingem Foresta na stadionu "Stamford Bridž" postigao strašan gol.

Nakon jednog centaršuta i dodavanja glavom od strane saigrača, Pedro je primio loptu na grudi, a onda "uhvatio" makazice na perfektan način.

Žoao Pedro, makazice na utakmici Čelsi - Notingem Forest Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nažalost, veliki broj navijača je propustio ovu majstoriju jer je napustio tribine nezadovoljan rezultatom.

Pogodak Žoaa Pedra je bio dovoljan samo da se ublaži debakl i poraz koji je na kraju stigao rezutlatom 1:3.

Pogledajte majstoriju za TV špice:

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla Izvor: Instagram