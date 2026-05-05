Slušaj vest

Fudbalski savez Srbije, u saradnji sa Udruženjem "Heroine" i Mozzart fondacijom, pokreće veliku akciju besplatnih preventivnih pregleda za žene u fudbalu.

Prva stanica je teren FK Železnik (Avalska 71), 5. maja, od 13 do 19 časova.

Karavan "Tvoja štitna, tvoj štit" tokom maja obići će 20 gradova širom Srbije, a simbolična završnica zakazana je za 25. maj - na Svetski dan štitne žlezde.

Štitna žlezda - nevidljivi igrač u ekipi

Akcija je deo projekta "Šampionke zdravih navika", koji FSS sprovodi u okviru UEFA HatTrick programa, sa ciljem da se zdravstveni parametri sportistkinja ne posmatraju kao smetnja, već kao taktički parametar i osnova za vrhunske performanse.

Fudbalerke Srbije
Foto: Fss

Istraživanje sprovedeno na uzorku od 407 fudbalerki pokazalo je da simptomi koji direktno utiču na nivo energije, brzinu oporavka i raspoloženje igračica često ostaju neprepoznati. Funkcija štitne žlezde tu igra presudnu ulogu, dok pristup medicinskoj podršci i informacijama o sopstvenom telu još uvek nije dostupan svima.

Svi na teren

Pozivaju se sve fudbalerke, sportistkinje i žene iz lokalne zajednice da iskoriste priliku i urade besplatne ultrazvučne preglede.

Lokacija: Teren FK Železnik (Avalska 71)
Datum: 5. maj
Vreme: 13:00 – 19:00 časova
Napomena: Zakazivanje se vrši na licu mesta, a broj pregleda je ograničen.

Projekat "Šampionke zdravih navika" ovim još jednom izlazi iz administrativnih okvira i donosi konkretnu zdravstvenu zaštitu tamo gde je najpotrebnija - na teren.

Ne propustiteFudbalAUUU! DA LI JE OVO GOL SEZONE U NAJJAČOJ LIGI NA SVETU?! Veliki broj navijača je već izašao sa stadiona i propustio strašne makazice (VIDEO)
Žoao Pedro
FudbalDRAMA U FINIŠU SEZONE! Gvardiola posle velikog kiksa priznao: Sudbina više nije u našim rukama!
Pep Gvardiola
FudbalCELA PRIČA STALA U 45 MINUTA! Tri gola, crveni karton, odličan otpor Čuke i pobeda Zvezde: Pogledajte šta se sve dešavalo na Banovom brdu! (VIDEO)
cukaricki-zvezda-702885.JPG
FudbalPLANETA JE U ŠOKU - NEJMAR OŠAMARIO SAIGRAČA I BIĆE ŽESTOKO KAŽNJEN! Udario sina slavnog Brazilca, pa uništio snove o Mundijalu - IZBACUJU ga iz reprezentacije?
Nejmar posle meča Brazil - Hrvatska

Bonus video:

Fudbalerke Srbije pevaju himnu Bože pravde Izvor: MONDO/Dušan Ninković