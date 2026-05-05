Fudbalski savez Srbije, u saradnji sa Udruženjem "Heroine" i Mozzart fondacijom, pokreće veliku akciju besplatnih preventivnih pregleda za žene u fudbalu.

Prva stanica je teren FK Železnik (Avalska 71), 5. maja, od 13 do 19 časova.

Karavan "Tvoja štitna, tvoj štit" tokom maja obići će 20 gradova širom Srbije, a simbolična završnica zakazana je za 25. maj - na Svetski dan štitne žlezde.

Štitna žlezda - nevidljivi igrač u ekipi

Akcija je deo projekta "Šampionke zdravih navika", koji FSS sprovodi u okviru UEFA HatTrick programa, sa ciljem da se zdravstveni parametri sportistkinja ne posmatraju kao smetnja, već kao taktički parametar i osnova za vrhunske performanse.

Istraživanje sprovedeno na uzorku od 407 fudbalerki pokazalo je da simptomi koji direktno utiču na nivo energije, brzinu oporavka i raspoloženje igračica često ostaju neprepoznati. Funkcija štitne žlezde tu igra presudnu ulogu, dok pristup medicinskoj podršci i informacijama o sopstvenom telu još uvek nije dostupan svima.

Svi na teren

Pozivaju se sve fudbalerke, sportistkinje i žene iz lokalne zajednice da iskoriste priliku i urade besplatne ultrazvučne preglede.

Lokacija: Teren FK Železnik (Avalska 71)

Datum: 5. maj

Vreme: 13:00 – 19:00 časova

Napomena: Zakazivanje se vrši na licu mesta, a broj pregleda je ograničen.

Projekat "Šampionke zdravih navika" ovim još jednom izlazi iz administrativnih okvira i donosi konkretnu zdravstvenu zaštitu tamo gde je najpotrebnija - na teren.

