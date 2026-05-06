Zvezdan Terzić, generalni direktor FK Crvena zvezda, povodom rođendana Kurira dao je vrlo opširan intervju za naš portal.



Prvi čovek crveno-belih Zvezdan Terzić otvoreno je pričao o mnogim temama, vezano za dominaciju u domaćem fudbalu, izazovima u Evropi, ambicijama u Ligi šampiona i Ligi Evrope, poslovanju kluba, vrednostima igrača, odnosima sa velikim rivalom Partizanom, prelaznom roku, reprezentaciji Srbije...

Postigao velike uspehe sa Crvenom zvezdom - Zvezdan Terzić Foto: Starsport

Raditi u Zvezdi je dar od Boga

Uloga Zvezdana Terzića u uspesima FK Crvena zvezda od 2014. godine do danas vrlo je važna, jer je preuzeo klub kada je bio u stanju "kliničke smrti". Njegov uticaj bio je ogroman, posebno kroz prizmu finansijske konsolidacije i sportskih rezultata kluba danas.

Osvojena 37. titula za Zvezdu i vaša 10. kao direktora. Jeste li ponosni, i da li se setite perioda kada ste došli u klub?

- Dobro... Prvo da kažem. Privilegija malog broja ljudi na svetu je da radi posao koji voli. Da se profesionalno bavi nečim što ga stvarno ispunjava. I da ne radim profesionalnu u fudbalu, bio bih aktivan u nekom niželigaškom klubu. Rođen sam pored igrališta, od šeste godine treniram, ceo život sam u fudbalu. I Bog mi je dao da profesionalno radim ono što volim. I ne radim bilo gde, već u Crvenoj zvezdi. Sama ta činejnica mi je dar od Boga - počeo je razgovor za Kurir Zvezdan Terzić i nastavio:

Profesionalno radi ono što voli - Zvezdan Terzić Foto: Starsport©

Ne možemo prihode spustiti ispod 80 miliona godišnje

- Plus, Zvezda je klub za koji navijam od malena. Imajući u vidu u kakvu sam situaciju došao tog juna 2014. godine, kada su svi digli ruke od kluba, posebno sam ponosan što smo za ovih 12 godina kolektiv koji je bio pod bankrotom, koji je bio u mnogo, mnogo težoj situaciji nego Partizan danas, napravili nešto. Danas Crvena zvezda igra Ligu šampiona ili Ligu Evrope, to je najveći i najbolji klub u ovom regionu. I zbog deset titula i zbog verujem desetog uzastopnog učešća u takmičenjima UEFA. I zbog ogromnog potencijala koji Zvezda ima. Otkriću vam, mi smo prvi put prebacilia vrednost tima, da je veća od 100 miliona evra.

- Imamo duplo vredniji tim od zagrebačkog Dinama. Video sam tvoj tekst (smeh), zato i želi da istaknem tu činjenicu. Naša omladinska škola ima ogroman potencijal. Mi smo godinama ulagali u decu i tek će da dođu pravi rezultati. Između pet i šest miliona evra ulažemo u našu omladinsku školu. Toliki budžet nemaju ni neki superligaši. I ništa nije slučajno, kad kažu pojavili su se Kostov, Avdić, Maksimović, Milosavljević... Mi to stvaramo, temeljno, ozbiljno i profesionalno.

- Zarad budućnosti koju Zvezda ima, zbog koeficijenta koji smo sami zaradili u evropskim utakmicama. To su naša dva ključna izvora prihoda. Novac od transfera, pre svega od igrača iz naše omladinske škole i od UEFA takmičenja. To u narednih pet godina mi daje za pravo, jer smo pravili analizu i projekciju prihoda. Mislim da se teško možemo spustiti ispod 80 miliona evra godišnje. Ponosan sam što smo moji saradnici i ja napravili jedan održiv sistem od Crvene zvezde. A, to je put od 2014. do danas. Na stabilnim nogama, sa jasnom vizijom kako napred i kako dalje.

Greše Real i Bajern, pa i Zvezda



Da li je bilo vaših grešaka i grešaka Zvezde u prethodnom periodu?

- Vidite... Ko god radi, taj i greši. U porodici bude grešaka, kad vodite firmu, takođe. Na kraju su rezultati jedino merilo kvaliteta, sve ostalo je paušalna procena. To može neko da voli Žiku, Miku, Janka ili Marka, ali kad se podvuče crta rezultati su ti koji govore o kvalitetu tvog rada. Ovo što smo mi napravili u Zvezdi, ne može bilo ko da ospori. Treba napraviti realnu analizu na dobre i loše stvari. Mislim da smo u 12 godina doneli daleko više dobrih odluka, nego onih drugih. Greške nisu uticale na sportske i poslovne rezultate. Kad me pitate za neke igrače... Uvek to može bolje, i u Realu, Bajernu, Liverpulu... Ali, Bože moj.

- Niko Crvenoj zvezdi nije bilo šta poklonio. Morali smo krvavo da radimo, pre svega u utakmica UEFA, da se izborimo za koeficijent, mesto na ranking listi i povlašćeni položaj koji danas imamo. Uvek ću ponoviti, naš uspon je krenuo do leta 2017. kad nismo bili šampioni, već drugi. Neka svi krenu tim našim putem, od prve runde kvalifikacija, pa dalje. To što naši klubovi ispadaju u prvom kolu od nekih klubova iz zemalja... Treba da ih je malo stid, ali to je njihov problem. Nije Zvezda tada imala bolju startnu poziciju od klubova koji će ovog leta krenuti u kvalifikacije za Ligu Evrope, ili Ligu konferencije. Ništa Zvezda tada nije bila bolja od njih sada. Izvolite, napravite nešto!

Najveće prihode klub ostvaruje iz inostranstva - Zvezdan Terzić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zlonamernici, džaba vam sve

- Kad neko ko je zlonameran, hoće da nam umanji naše rezultate, onda kaže, lako je to uraditi u slaboj srpskoj ligi. Pa, u regionu ima mnogo klubova koji su šampioni u slabim ligama - Grčkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj, Hrvatskoj... Zašto njihovi klubovi nisu deset godina zaredom u grupnim fazama UEFA takmičenja? Kad je to tako lako. Evo, neka ovi "naučnici" koji su sada drugi i treći krenu od prve runde, pa neka dođu do grupne faze, jer će onda imati ozbiljne bonuse i finansijske prihode od UEFA. Pa, će im evropske utakmice biti izlog za mlade igrače, ako ih imaju. Dobiće novac koji će moći da reinvestiraju. Sad je pitanje, jesu li ulagali u omladinsku školu.

- Mi ne dobijamo pare od države, sami prihodujemo. Ponavljam 85 odsto prihoda Crvene zvezde je iz inostranstva. Mi smo usmereni jedino na prodaju igrača. To je naš glavni izvor prihoda. Svake godine prodajemo najbolje igrače, da bi klub živeo jer je ovo veliki aparat koji mnogo košta. A, dovodimo još bolje igrače. Zvezda je iz sezone u sezonu bolja i kvalitetnija. Prija mi priznanje od večitog rivala, da je Crvena zvezda organizaciono otišla daleko napred od svih ostalih klubova. Kad smo kretali, to nije bilo iz podruma, već sa minus pet sprata.

Važan savet - Zvezdan Terzić i Dragan Džajić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Proročke reči Dragana Džajića

Kako biste ocenili sezonu koja je na isteku, da li je zadovoljila ambicije uprave, u Evropi i domaćim takmičenjima?

- Osvojili smo titulu! To je glavni cilj. Nadam se da ćemo 13. maja sezonu završiti i osvajanjem kupa. Ali, i da ne osvojimo kup, titula je nešto što opredeljuje put Crvene zvezde kao najvećeg kluba. Dupla kruna i osvajanje kupa su šlag na tortu, ali titula kazuje ko je najbolji klub u zemlji. Kup je utešno takmičenje, da zadovolji neuspešne klubove. Ovo je uspešna sezona, možda taj Pafos ostaje kao neki bol. Opet, da smo ušli u Ligu šampiona ne bismo mogli da ostavimo ovako dominantan utisak u evropskim utakmicama. Ne zaboravite, pobedili smo četiri utakmice zaredom u Ligi Evrope, osvojili 15 bodova, usrećiti ogroman broj ljudi.

- Uvek se rado vratim rečima Dragana Džajića mog prvog dana u Zvezdi. Tada mi je kazao - "Jedino što je važno, a to je i tvoja misija, da narod sa stadiona i onaj pored TV bude zadovoljan. Sve ostalo je bezveze priča." Zvezda kad pobedi, Srbija je sutradan srećna i zadovoljna. Mislim da uspevamo u toj misiji. Bili smo konkurentni u Ligi Evrope, verovatno to ne bismo bili u Ligi šampiona.

Ostaje veliki žal zbog Lila - fudbaleri Crvene zvezde Foto: Jean-Francois Badias/AP

Pafos boli, ali Lil je veći žal

- Iskreno, meni je veća žal za Lilom, nego za Pafosom. Odigrali smo verovatno, to ne kažem ja, već bivši igrači kao što su Boško Đurovski, Vladimir Petrović i Dule Savić, a oni dugo pamte Zvezdu u Evropi... Da ne pamte dominantniju Zvezdu na nekoj utakmici u gostima, u Evropi. Kaže Pižon, pobeđivali smo 2:1 Liverpul 1973, ali to je bilo na kontru, pa da sačuvaš posle glavu kroz bunker. A, mi smo protiv Lila, koji je ozbiljan evropski klub, dominirali tamo 90 minuta. Zna se da nam francuski klubovi ne leže, jer imaju igrače sa mnogo atletske moći...

- Uspeli smo da im se nametnemo. Prolaz smo ispustili tamo, trebalo je da pobedimo 2:0, ili 3:0. Kad već odigraš tako kvalitetno, grehota je da to ne kapitalizujemo sa više golova, jer smo zaslužili. Bila bi to treća pobeda nad Lilom u dva, ili tri meseca... A, to je teško. Ovde smo primili gol na početku utakmice. Šta je tu je, sve je to neka škola za nas. Onda bismo išli na Aston Vilu i to bi bio spektakl, veliki povratak Crvene zvezde... Idemo dalje.

Zvezda to je tima - Zvezdan Terzić, Mitar Mrkela, Svetozar Mijailović, Marko Marin, Marko Petrović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Ozbiljan tim pokreće Zvezdu

Zašto ostali srpski timovi ne mogu da prate Crvenu zvezdu, počev od rada sa mladima, pa do prvog tima i Evrope?

- Sve je do ljudi. Ili znaš, ili ne znaš. Prosto je. Očigledno je da ova struktura ljudi u Crvenoj zvezdi, jer jedan čovek ne može ništa sam. Imam ekipu vrhunskih profesionalaca, kao što su Mitar Mrkela, Marko Marin, Marko Petrović, Toza Mijailović, Aleksandra Milošević, Nikola Jelić, Nenada Milijaša, Dejana Stankovića, pre toga Vladana Milojevića...

- Mi smo ozbiljan tim, koji zna da radi ovaj posao. Oni su moja desna i leva ruka, moj mozak i uši. Ko god misli da je to zbog velikog imena, ili gomile navijača - to je greška. Mnogi veliki klubovi su pali i ne mogu da se vrate, gledajte Steauu u Rumuniji, Levski i CSKA u Bugarskoj... Gde su? Nema ih. Ferencvaroš se vratio uz ogromnu podršku države.

Ruski Gasprom je znao šta hoće - reklama naftnog giganta na dresu FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Gasprom preko Zvezde ima ozbiljnu promociju

- Ako neko misli da država upumpava pare od poreskih obveznika u Zvezdu, da mi pobeđujemo zbog toga, taj je zlonameran i laže. Mnogo puta smo dokumentovali da ni na direktan, ni na indirektan način ne dobijamo pare od države. Ako neko spočitava da je novac od Gasproma novac od države, pravi veliku grešku. Prvo Gasprom je strana kompanija, drugo ne daju oni nama bilo kakvu donaciju. Grudi dresa Crvene zvezde vrede mnogo! U deset sezona evropskih takmičenja, gde milioni ljudi vidi na dresu Crvene zvezde Gasprom, to je ozbiljna promocija te kompanije.

- Prošle godine, imali smo ponudu jedne beting kompanije koja bila veća od Gaspromove, pa smo je odbili. Veliko hvala Gaspromu za ovih 16 godina sponzorstva, ali takođe, mislim da je Crvena zvezda u marketinškom smislu opravdala svaki uloženi evro. Niko bilo kome ne poklanja u Evropi, već daje da bi se reklamirao. A, Crvena zvezda je najveći brend Srbije! I ako hoćeš prozor na tržište, ne postoji bolje mesto za reklamu od dresa Zvezde - objasnio je Zvezdan Terzić.

Veliki intervju sa Zvezdanom Terzićem povodom rođendana Kurira čitaćete u nastavcima tokom Đurđevdana. Ovo je samo prvi deo...