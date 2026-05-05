Fudbaleri Milana i Juventusa su 26. aprila u okviru 34. kola Serije A odigrali utakmicu bez pobednika na stadionu "San Siru".

Desetak dana kasnije na društvenim mrežama se pojavio snimak koji je objavila devojka koja se našla na tribinama kultnog stadiona.

Deluje da je snimak nastao nakon što je završeno prvo poluvreme, a na njemu se vidi pad golmana Milana Majka Menjana niz stepenice i reakcija saigrača i jednog od trenera.

"Slučajno sam snimila pad golmana Milana Majka Menjana. Videla sam ovo na telefonu nedelju dana kasnije", poručila je navijačica.

Menjan je branio i u narednoj utakmici, što znači da je prošao bez povrede, a zanimljivo je da je teško pronaći bilo šta o ovoj situaciji iako je ona nešto o čemu bi se pričalo, makar u šaljivom tonu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Srpski golmani u dobrom raspolozenju Izvor: Kurir TV