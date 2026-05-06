Slušaj vest

Zvezdan Terzić u velikom intervjuu povodom rođendana Kurira dotakao se i najvećeg rivala Partizana.

Činjenica je da je poslednjih godina Crvena zvezda dominatna u odnosu na Partizan. Zvezdan Terzić jasno stoji iza svojih argumenata da su crveno-beli sportskim i finansijskim rezultatima u Evropi i takmičenjima UEFA došli do toga da generišu uspeh vladavinom u srpskom fudbalu.

Ponosan na rezultate FK Crvena zvezda - Zvezdan Terzić Foto: Fk Crvena Zvezda

Ne ljutimo se što država pomaže Partizanu

Kako vidite odnose Crvene zvezde i Partizana?

- Svedoci smo koliko je država ulagala u Partizan. Čelnici Partizana su izašli u javnost sa konkretnim podacima. I mi se ne ljutimo. Ali, 2014. mi smo sami krenuli u ovaj put. Prvi put, država Srbija dala je Zvezdi novac 2021. godine. U mojoj sedmoj godini bitisanja kao direktora, bilo je mnogo plasiranih laži i oko otpisa dugova Crvenoj zvezdi, a sve smo jasno objasnili i dokumentovali, da je sve plaćeno po zakonu, do poslednjeg dinara.

- To što je Aleksandar Vučić navijač Crvene zvezde i što je moj kum, i moj prijatelj, to nikad neće kod njega izazvati da na neki neodgovoran način pomogne klubu i zloupotrebi svoju funkciju. Niti mi to tražimo. Nit smo to tražili pre 12 godina. Ako mi nismo u stanju da sami rešavamo probleme Crvene zvezde, pomerićemo se i pustiti neke druge ljude. Nećemo sigurno tražiti pomoć države.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedom u derbiju nad Partizanom proslavili 37. titulu Foto: Ilija Ilić

Partizan dobijen tri puta rutinski, na kvalitet

Kako zvezdaška javnost komentariše tri ubedljive pobede nad Partizanom u sezoni?

- Nisam ni znao do pre neki dan, da je to prvi put od 1997. godine, pa vi vidite koliko je prošlo, da je neki klub pobedi onaj drugi u sve tri utakmice. I to ubedljivo, od 8:1. Rutinski, na kvalitet. Velika je razlika u klasi između nas i Partizana, ali i svih ostalih klubova. Ne mogu da budem srećan zbog toga. Fakat je da mi rastemo kao klub, da smo dominantniji u evropskim okvirima i na to sam ponosan, ali sa druge strane nisam srećan jer nam treba kvalitetnije takmičenje i jače utakmice.

- Da bi se naši igrači bolje razvijali, rasli i nama je teško da sredom igramo evropsku utakmicu u turbo ritmu, a tri dana kasnije u domaćem prvenstvu "klaj-klaj". I onda opet. Nisu igrači na prekidač, treba nam jako domaće takmičenje. To je veliki hendikep Crvene zvezde. Voleo bih da imamo kvalitetnije ljude koji vode klubove, da se više ulaže, da bolje rade omladinske škole.

Omladinska škola temelj uspeha FK Crvena zvezda - Zvezdan Terzić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

U OFK Beogradu sam shvatio neke stvari

- Svedoci smo da neki veliki gradovi i klubovi u Srbiji nemaju omladinske škole. Prepoznaće se, neću da ih imenujem. Da imaju dva trenera u mlađim kategorijama. Da ne ulažu u strukturu, da nemaju terene za svoju decu, da ne stvaraju igrače... Kreče kuću i menjaju crep, a temelji nikakvi. Omladinska škola je upravo taj temelj svake ozbiljne fudbalske priče. Sledeće godine obeležiću 30 godina kako sam u fudbalu kao funkcioner.

- Kada sam preuzeo OFK Beograd 1997. bilo mi je jasno da je samo dobra omladinska škola temelj zdravog kluba, koji može da očekuje nešto u budućnosti. A, 17 godina sam vodio klub i nikada nisam dobio novac od države ili grada čije smo ime nosili. A, igrali smo evropske utakmice protiv Atletika, Oksera, Galatasaraja... A, živeli smo od mladih igrača i transfera. Klub je bio na zdravim osnovama. Kada sam 2014. došao u Zvezdu, OFK Beograd je igrao još dve godine Superligu, a onda su ispali i otišli u treću ligu. Bili su razvaljeni. To je dokaz da su ime i tradicija ništa, a ljudi sve.

Ne haje šta ulica priča - Zvezdan Terzić Foto: Nenad Kostić

Klub je kao cveće, moraš da ga zalivaš

Smetaju li vam određeni komentari na vaš račun?



- Zlonamernici kaži, Terzić uništio OFK Beograd. Pa, kako? Nije bilo problema dok je Terzić bio tamo, a sve se raspalo kada je otišao. Moraću da odem jednog dana iz Crvene zvezde. Daj Bože da ovde dođu ljudi koji neće dozvoliti da se klub raspadne. Klub je živ organizam, moraš njime da se baviš 24 sata. Kao cveće da zalivaš. Odeš negde pet dana i cveće uvenulo. Druže, što ga nisi zalivao, održavao...

- E, tako i sa klubom. Ko god očekuje da će sve ići kako treba u Zvezdi, titule, duple krune, evropska takmičenja, kad se Terzić pomeri... Ne, ne, ne... Odluke se donose na dnevnom nivou. Ako su pogrešne doći će pogrešni rezultati, urušiće se sve na sportskom, ali i poslovnom planu.

1/7 Vidi galeriju Predrag Mijatović i Zvezdan Terzić Foto: Fk Crvena Zvezda

Mijat je dokazan, ali ni takav im ne valja

Partizanova uprava se podelila, na jednoj strani Predrag Mijatović, na drugoj ostali, kako vidite tu situaciju?

- Floskula nasleđena iz komunizma - "Nema jake Zvezde, bez jakog Partizana" pokazala se kao netačna. Naravno. Ali, da budem pošten Zvezdi je potreban jači Partizan, neko da nam dahće za vratom. Drugo, potreban je navijačima, jer njih radi taj rivalitet. Poslednji derbi, bilo je 25.000 ljudi, a narod je zadovoljan Zvezdom, ne i Partizanom. I zato nije bilo više ljudi na stadionu, jer nema takmičarskog naboja i draži. Imam dosta prijatelja, umerenih partizanovaca koji žale, ali su realni.

- Partizan nema kvalitetne ljude, jer Srbija generalno brzo troši ljude. I oni ako potroše sada... Zamislite, pre tri godine, bila je misaona imenica da Peđa Mijatović dođe u Partizan. Nije imao on samo igrački karijeru.

- Peđa Mijatović je tri godine bio direktor Real Madrida. I ako on ne zna, ko zna. Čovek je dokazan, nije samo šutirao loptu, već upravljao velikim sistemom. I da ste nekome pre tri godine rekli, doći će Peđa Mijatović za direktora Partizana, rekli bi vam - nemoguća misija! I sad im ne valja ni on! Pa, ko im onda valja?! Dogovorite se sami sa sobom - jasan je Zvezdan Terzić.