Engleski fudbaler Fil Foden i Mančester siti postigli su načelan dogovor o produžetku saradnje na još četiri godine, preneli su danas britanski mediji.

Kako prenosi Skaj Sport, novi ugovor uključuje i opciju produžetka na dodatnu sezonu, čime bi Foden mogao da ostane u klubu do 2031. godine. Njegov aktuelni ugovor važi do 2027.

Reprezentativac Engleske i fudbaler Sitija - Fil Foden

Foden (25) je ove sezone zabeležio 10 golova i pet asistencija na 46 utakmica u svim takmičenjima, nastavljajući da igra važnu ulogu u timu aktuelnog šampiona Engleske.

Pregovori između igrača i kluba ušli su u završnu fazu, a očekuje se da će formalizacija ugovora uslediti u narednom periodu.

Beta