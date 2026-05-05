Engleski fudbaler Fil Foden i Mančester siti postigli su načelan dogovor o produžetku saradnje na još četiri godine, preneli su danas britanski mediji.

Kako prenosi Skaj Sport, novi ugovor uključuje i opciju produžetka na dodatnu sezonu, čime bi Foden mogao da ostane u klubu do 2031. godine. Njegov aktuelni ugovor važi do 2027.

Reprezentativac Engleske i fudbaler Sitija - Fil Foden Foto: Martin Rickett / PA Images / Profimedia, Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia, Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

Foden (25) je ove sezone zabeležio 10 golova i pet asistencija na 46 utakmica u svim takmičenjima, nastavljajući da igra važnu ulogu u timu aktuelnog šampiona Engleske.

Pregovori između igrača i kluba ušli su u završnu fazu, a očekuje se da će formalizacija ugovora uslediti u narednom periodu.

Beta

