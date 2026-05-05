HAOS ISPRED HOTELA U LONDONU! Navijači Arsenala priredili pakao fudbalerima Atletika: Usred noći vatrometom budili igrače!
Navijači Arsenala priredili su pakao fudbalerima Atletiko Madrida prethodne noći.
Prema navodima kluba, incident se dogodio oko 1.30 časova posle ponoći, kada su igrači već spavali nakon večere i treninga na stadionu Emirejts. Grupa nepoznatih osoba prišla je hotelu u kom su bili smešteni fudbaleri španskog kluba i ispalila vatromet u pokušaju da omete odmor ekipe, prenela je Marka.
Nakon početne eksplozije, usledila je nova serija pirotehničkih sredstava dvadesetak minuta kasnije, ovog puta snažnija, što je probudilo više igrača i članova stručnog štaba španskog kluba.
U redovima Atletika ocenjuju da se ne radi o slučajnosti, već o namernom pokušaju uznemiravanja ekipe pred predstojeći meč, zbog čega su uputili zvaničan protest UEFA i zatražili reakciju nadležnih organa.
Atletiko Madrid će večeras u Londonu igrati revanš meč polufinala Lige šampiona protiv Arsenala. U prvom meču u Madridu rezultat je bio nerešen 1:1.