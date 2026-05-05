Navijači Arsenala priredili su pakao fudbalerima Atletiko Madrida prethodne noći.

Prema navodima kluba, incident se dogodio oko 1.30 časova posle ponoći, kada su igrači već spavali nakon večere i treninga na stadionu Emirejts. Grupa nepoznatih osoba prišla je hotelu u kom su bili smešteni fudbaleri španskog kluba i ispalila vatromet u pokušaju da omete odmor ekipe, prenela je Marka.

Nakon početne eksplozije, usledila je nova serija pirotehničkih sredstava dvadesetak minuta kasnije, ovog puta snažnija, što je probudilo više igrača i članova stručnog štaba španskog kluba.

U redovima Atletika ocenjuju da se ne radi o slučajnosti, već o namernom pokušaju uznemiravanja ekipe pred predstojeći meč, zbog čega su uputili zvaničan protest UEFA i zatražili reakciju nadležnih organa.

Atletiko Madrid će večeras u Londonu igrati revanš meč polufinala Lige šampiona protiv Arsenala. U prvom meču u Madridu rezultat je bio nerešen 1:1.