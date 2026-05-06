Zvezdan Terzić u razgovoru za rođendanski broj Kurira koji puni 23 godine, dotakao se i nekih teških situacija u kojima se nalazio kao prvi čovek FK Crvena zvezda.

Kako sam Zvezdan Terzić kaže, lako je sada ubirati plodove u Crvenoj zvezdi, kada je klub na zdravim osnovama, kada deceniju redovno igra u UEFA takmičenjima, dovodi kvalitetne igrače, generiše veliki novac i transfere, ima cenjenu omladinsku školu, položaj i koeficijent...

Bez dlake na jeziku - Zvezdan Terzić Foto: Starsport©

Neko će morati da me nasledi

Sećate li se početaka, teških situacija i izazova, pogotovo sada kada je sve dobro u Crvenoj zvezdi?



- Slušam često razne podkaste i razne pametnjakoviće, da bi oni drugačije vodili Zvezdu. Svakakvih sam se glupsti naslušao. Evo, neka ti i takvi preuzmu neki klub u Srbiji. Pokažite da znate. Zavrni rukave prijatelju, kao što sam ja 1997. Mene su rezultati u OFK Beogradu kvalifikovali da jednoglasno budem izabran za predsednik FS Srbije. Ove godine punim 60 leta, 12 sam u Crvenoj zvezdi, trudim se da okupljam mlade i obrazovane ljude - kazao je za Kurir Zvezdan Terzić i nastavio:

- Nadam se da će neko od njih da me nasledi. Isplivaće neko. Moja misija kao generalnog direktora, nije samo da stvaramo igrače, već i trenere i kvalitetne kadrove. Crvenu zvezdu posle nas moramo ostaviti u sigurnim rukama!

U teškom vremenu živimo - Zvezdan Terzić Foto: Nenad Kostić

Ako si uglađen i fin, pregazićete te

- Iskreno pričam, često ljudi kažu da je Terza prepotentan, da iz njega isijava bahatost. A, ja pričam samo kako jeste. Rezultati su ti koji ti daju za pravo. Pre neki dana sam čitao jednu knjigu i pročitao sjajnu rečenicu koja kaže - "Skromnost je vrlina, samo ako sve ostale izostanu". Koliko je to tačno?! Živimo u teškom svetu, surovom ambijentu, gde ako hoćeš da budeš uglađen, fin i skroman, pregazićete te. Ovo je džungla! Ne mislim samo o Srbiji, već o svetu.

- Pogledajte, pričaju mi priče, a kako se ko probudi napadne drugu državu i pobije ljude. Svestan sam ambijenta gde živim i surovosti ove planete. Pustite me priča o pacifistima i "deci cveća"... Pokušavam da budem častan čovek i korektan u relacijama i odnosima. Ne znam, da je iko ikad prokomentarisao da je Terza nekorektan, ili da je nekome ostao dužan. Rekao nešto, pa slagao. Rođen sam u porodici gde sam vaspitavan, da su čast, poštenje, korektni odnosi - svetinja.

Realan pogled na surovi život i okruženje - Zvezdan Terzić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Svi bi da budu Terza, ali...

Kako se borite sa napadima na vašu ličnost?

- To što neki spočitavaju moj "si-vi" moram reći da možda po nečijim kriterijumima nisam cvećka. Ja sam čovek koji se rodio u ovoj zemlji, prilagodio i ceo svoj životni put je moj kvalitet, a ne mana. Kad mi dođe neko i pomene "ovo su ljudi čistih biografija", kažem mu neka idu u crkvu, ili dečiji vrtić. Oni nisu za ozbiljan biznis. Meni su potrebni ljudi zveri, u pozitivnom smislu, koji su spremni da preuzmu rizik i odgovornost, koji su hrabri, pametni i obrazovani.

- Jedan čovek je rekao, a meni su preneli - "Svi bi oni da budu Terza, a niko neće da prođe njegov put". A, to je to. Terzin put je bio posut trnjem, od malena, do današnjih dana. I ja se ne žalim.

Odavde bi pobegli oni sa Harvarda, Kembridža ili Sorbone

Šta želite da kažete?

- Moj put... Moja biografija... Izazovi... Ratovi koje sam imao, sve je to moj najveći kvalitet. Da je ovde došao neko sa Harvarda, Kembridža ili Sorbone, pobegao bi treći dan. Ovde je veliki raskorak između realnih mogućnosti Crvene zvezde i ogromnih očekivanja. I sad treba to prevazići. Moramo da bude šampioni, moramo da igramo Evropu. A, niko te ne pita gde su ti pare? I onda sedi i radi. Napisao sam na tabli svojim saradnicima - "Najveći rizik je ne rizikovati". I rizikovao sam. Hrabrost i životno iskustvo su doveli Zvezdu ovde gde je sada. Danas je Zvezda ozbiljna mašina sa vrhunskim profesionalcima. Organizacija kluba je na visokom nivou.

- Verovatno bi i me progutali da nisam ovakav, kakav jesam. Najbolje da kleknem da budem mali miš, pa da me gazite. Došao sam u najgorem mogućem trenutku u Zvezdu. Sećam se, naslov u novinama - Otišao Džajić, došao Terzić! Samo ta rečenica izazvala je revolt kod 99 odsto navijača Crvene zvezde. Ko je taj Terzić? Otišao Džaja, a doša Terzić. Auuuuu... Mene šira javnost nije poznavala, iako sam bio predsednik FSS. Svi su me gledali preko nišana. Svi!

Nije lako raditi u FK Crvena zvezda - Zvezdan Terzić Foto: Starsport

Nadobudne i kurčevite sam oterao iz Zvezde

- Trebalo mi je vremena da me prihvate u Zvezdi, zaposleni, veterani, mediji, navijači... Sve strukture oko Crvene zvezde, a to je kompleksan sistem. Bio sam svestan gde ulazim i kao čovek koji nikada nije bio igrač Zvezde, znao sam da će biti prepreka i saplitanja. Pa, treći dan me sačekao štrajk zaposlenih. Mi izgubili licencu, klub pred bankrotom...

- Zovu me na razgovor, kao da sam arapski šeik da im dam platu. Kažem, mene ste zvali, vi ste svojim radom doveli klub na ove grane da vam se duguje sedam plata, vi ste bili deo neuspešnog sistem... Rekoh, savijte glave i zasučite rukave, slušajte šta vam kažem, nema nam pomoći sa strane, sem da radimo zajedno. Tamo je bilo 200 ljudi. One nadobudne i kurčevite sam oterao iz kluba.

Premašili magičnu brojku- Zvezdan Terzić sa saradnicima Mitrom Mrkelom, Markom Marinom i Dejanom Stankovićem Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Svake godine moramo biti bolji

Pre dve godine ste rekli da vam je cilj da ekipa Crvene zvezde vredi 100 miliona evra, nedavno je tim procenjen na 102 miliona. Šta dalje?

- Saradnicima sam rekao, moramo da stremimo da podižemo lestvicu očekivanja, ciljeve i kriterujume. Crvena zvezda mora iz sezone u sezonu da ima sve bolji tim. Prošle godine sam rekao da je došlo vreme da za jednog igrača platimo šest, ili sedam miliona evra. Da bismo doveli fudbalera koji pravi razliku.

Ozbiljne igrače ima na raspolaganju - Dejan Stanković Foto: Ilija Ilić

Moć Zvezde viđena u derbiju

- Setite se, prodaja Strahinju Erakovića za sedam miliona evra bila je odličan posao, a sada smo došli u situaciju da ga kupimo za isti novac. Možemo da ga otkupimo za 3,5 miliona, plus 50 odsto od prodaje Zenitu. I to pokazuje koliko je Crvene zvezda porasla kao klub. Ne želimo da trpamo igrače, ali smo svesni da nam je potreban širi roster.

- Videli ste u derbiju moć Crvene zvezde. Kada Dejan Stanković u poslednjih 20 minuta menja prvotimce, uvodi Enema, Duartea, Tiknizjana i Bađa. Nama je na klupi Tomas Handel za kojeg imamo ozbiljnu ponudu od 7.000.000 evra iz Rusije. Imamo ozbiljan kvalitet i potencijal. Ulagaćemo sve više i više. Hoću da dovodimo bolje i skuplje igrače, jer samo to donosi rezultate Crvenoj zvezdi - postavlja nove ciljeve Zvezdan Terzić.