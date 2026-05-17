Talentovani brazilski fudbalski as Endrik ponovo je u centru pažnje, ali ovog puta zbog privatnog života koji je podigao ogromnu prašinu!

Njegova ljubavna priča sa Gabrijeli Mirandom pretvorila se u pravu senzaciju.

Mladi as Reala sa suprugom Gabrijelom

Njih dvoje su se upoznali, zaljubili i veoma brzo odlučili da ozvaniče vezu, ali pre nego što su izgovorili sudbonosno "da" povukli su potez koji je malo ko očekivao. Potpisali su poseban ugovor o vezi, dokument sa pravilima kojih moraju striktno da se pridržavaju!

Prema informacijama koje su sami podelili u jednom podkastu, pravila su i više nego neobična:

– u svakoj situaciji obavezno je izgovoriti "volim te"

– nema mesta za poroke niti nagle promene ponašanja

– komentarisanje drugih devojaka na društvenim mrežama je strogo zabranjeno

– čak ni u video-igrama nije dozvoljena "virtuelna devojka"

A ako neko prekrši pravila – sledi kazna! Onaj ko pogreši mora partneru da ispuni želju i kupi šta god poželi na kraju meseca.

Tu, međutim, nije kraj iznenađenjima. Prema pisanju medija, postoje čak i zabranjene reči u komunikaciji poput "ok", a svaka poruka, bez izuzetka, mora da se završi sa "volim te".

Drugim rečima, pravila važe non-stop – i u stvarnom životu i u dopisivanju.

I dok Endrik i njegova izabranica tvrde da je sve zasnovano na poštovanju, razumevanju i ljubavi, javnost je podeljena. Jedni smatraju da je ovo moderan pristup vezi, dok drugi veruju da je sve otišlo predaleko.

Endrik važi za jednog od najtalentovanijih mladih fudbalera na svetu, a veliki transfer u Real Madrid samo je potvrdio koliko se od njega očekuje u budućnosti. Ipak, kako bi dobio potrebne minute i iskustvo na evropskoj sceni, planirano je da deo razvoja nastavi kroz pozajmicu u Lionu. Upisao je 19 nastupa ove sezone za francuski klub i postigao osam golova uz sedam asistencija