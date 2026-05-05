Slušaj vest

Svet fudbala ostao je u neverici i šoku posle ispovesti bivšeg fudbalera, Pape Šeika Diopa.

On je tokom karijere nastupao i za Seltu i Lion, a u potresnoj ispovesti za "The Post United After" otkrio je kroz kakav je pakao prošao.

Sve se desilo dok je igrao u šampionatu Grčke, za ekipu Arisa. Naime, Diopa je je jedan od najboljih prijatelja iskoristio - drogirao ga je i naterao da potpiše dokument posle kog je ovaj raspolagao njegovim novcem!

1/5 Vidi galeriju Pape Šeik Diop Foto: Mark Cosgrove/News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, Romain Biard / AFP / Profimedia, Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

- Jedan od mojih najboljih prijatelja iz detinjstva, sa kojim sam živeo, drogirao me je i naterao da potpišem dokument koji je zapravo bio opšte punomoćje. Tim novcem je kupio dve nekretnine i veoma skup BMW M4 - počeo je priču Diop, pa dodao da je za prevaru saznao mesecima kasnije i to slučajno:

- Notar me je prepoznao i rekao: "Već ste bili ovde jednom". Rekao sam da nikada nisam bio, a on je pozvao svog oca. Taj čovek mi je prišao i pitao me: "Da li znaš da si potpisao opšte punomoćje? Moj sin te je pitao deset puta da li si siguran, a ti si samo ponavljao: 'Potpiši to i ućuti, umoran sam, hoću da spavam'". Ništa mi nije bilo jasno, kunem se.

Iako je ostao bez ogromne sume novca, Pape Šeik je doneo odluku koja je mnoge zaprepastila - odbio je da pošalje prijatelja iza rešetaka.

- Nisam ga prijavio zbog njegovih roditelja. Oni su me hranili, kod njih sam proveo mnoge Božiće, nisam želeo da mu roditelji gledaju sina u zatvoru. Postigli smo dogovor da banci isplaćuje rate svakog meseca, ali ja sam već izgubio mnogo novca.

Kako sam kaže, prevara je ostavila ozbiljne posledice na njega.

- To je ludost, ne možete to razumeti dok ne doživite. Udari vas kao tona cigala, razmišljate: "Ovo se ne dešava, šta sad da radim?". Nisam mogao da nastavim da igram fudbal dok se to dešavalo. Morao sam da se vratim, očistim sve i krenem od nule - zaključio je on.

BONUS VIDEO: