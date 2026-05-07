Slušaj vest

Prelazni rok u FK Crvena zvezda svake godine je vrlo zanimljiv. Svestan je generalni direktor Zvezdan Terzić da njega i njegov tim saradnika očekuju veliki izazovi.

Cilj Crvene zvezde je da za sledeću sezonu stvori moćniji tim od onoga koji sada ima. Biće dolazaka, ali i odlazaka, ozbiljnih transfera u oba pravca, a Zvezdan Terzić je imao poruku za sve navijače Crvene zvezde govoreći o prelaznom roku bez ustezanja u Đurđevdanskom i rođendanskom broju Kurira.

Buran prelazni rok na Marakani - Zvezdan Terzić Foto: Fk. Crvena zvezda

Katai, Ivanić i Radonjić kao šesta Zvezdina zvezda



Ko vas je od fudbalera Crvene zvezde razočarao, a ko oduševio?



- Ovo je sjajna era Crvene zvezde i biće upisana zlatnim slovima u klupskoj istoriji. Oni koji su obeležili ovaj period su Aleksandar Katai i Mirko Ivanić. Oni su najviše dali Zvezdi. Sale je dao više golova nego Dragan Džajić. Toliko utakmica je rešio, ne znam da li je tribina skandirala toliko ijednom igraču. Pevaju mu Katai magiko. Mića takođe, zajedno su utkali svoje ime u rezultate kluba. Bilo je to još igrača, pre svih Milan Borjan i Milan Rodić. Ne mogu da zaboravim strance kao što su Gelor Kanga i El Fardu Ben, mnogo su dali Zvezdi - nema dilemu Zvezdan Terzić.

Da li vam je žao što među njim nije i Nemanja Radonjić?

- Kako mi nije žao?! Mene duša boli i sada za njim! Mislim da je on ne najbolji igrač Crvene zvezde, već najbolji fudbaler sa srpskim pasošem danas na planeti. Džaba, kad on ne može u svojoj glavi da shvati šta su njegove obaveze. I dan danas, ne shvata. Evo, da sednem sa njim, on bi meni rekao da ne zna gde je pogrešio.

- Druže, da li ti imaš odnos prema poslu kao Kristijano Ronaldo, pitam ga. Samo mi to objasni. Pitam ga... Koliko dnevno treniraš? Koliki ti je intenzitet treninga? Kako se hraniš? Koliko spavaš? Stavi sebe u okvire radnih navika Ronalda. Što je Ronaldo bolji igrač od Radonjića? Pogledaj brzinu, tehniku, šut... Nema razlike. Ali, Ronaldo ima zdraviju glavu. Samo. Žao mi je... Žao. I dalje mislim da je Radonjić mogao da bude šesta Zvezdina zvezda. Ali, nije samo fudbalski kvalitet ono što igrača čini velikim. On ima 30 godina, a mi pričamo da je on samo talenat.

Marko Arnautović i Nemanja Radonjić pred utakmicu Crvene zvezde i Pafosa Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

O statusu Arnautovića i Enema

Marko Arnautović, kao da je zvezdaška javnost očekivala više od njega. Šta mislite?



- Dobro... Kuburio je sa povredama, ima problem sa kolenom. Ali, prisustvo Marka Arnautovića u svlačionici je od neprocenjivog značaja. Ponaša se dobro, kvalitetno trenira, želi mnogo... I biološki... Godine čine svoje, plus povrede, da se ne ponavljam. Mnogo toga je doneo klubu, ne kroz golove koje smo očekivali, već na drugi način.

Šta mislite o Džeju Enemu?

- Prototip igrača za velike klubove, verovatno Premijer lige. Svaka čast OFK Beogradu na dobrom skautingu, što su ga doveli. Njegovih 195 centimetara visine i ta snaga, plus brzina da on razvije 37 km/h. To su vanserijski parametri. Meni nije jasno kako ga je Ajaks ispustio. Enem nije igrač, Enem je zver. A, 2003. je godište. Mi smo već dobili ponudu iz Bundeslige od 7.000.000 evra, ali smo je odbili.

- Javili su se da će poslati novu ponudu od 10.000.000 evra, rekli smo im, ne šaljite, biće odbijena. Mislim da Džej Enem ima potencijal za velike stvari. Platili smo ga OFK Beogradu pozajmicu od 500.000 evra, uz opciju otkupa od 2.000.000 evra. Verujem da će njegova cena ići preko 15.000.000 evra. Samo da ga zdravlje posluži. On je zver!

1/12 Vidi galeriju Vasilije Kostov Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Cena Kostova od 20 do 30 miliona evra



Kakva je situacija sa Vasilijem Kostovom? Kako ga zadržati u Zvezdi?

- Da li je nemoguća misija, pitaš? Ja kažem, da li je to pametno, ili ne. Igrač se prodaje onda kada dobijete dobru ponudu za njega. Sva ta priča, kao da sačekamo godinu ili dve, da će to rasti... To pričaju ljudi koji ne poznaju tržište. Sigurno je da Kostov uz ovakve igre, da ima 22 godine, ne bi imao ovu cenu. Nema 18, a prikazuje sve ovo što gledamo. I oni ga projektuju u nekom svom sistemu, njihovom režimu da bi dostigao najviše. Igrač iz naše lige ima cenu samo zato što je mlad! Videćemo, mnogo je interesovanja. Procenićemo, uz konsultaciju sa službama, plan prihoda i rashoda... Takvu ćemo odluku doneti.

- Cenu koju mi zahtevamo za Vasu Kostova može da plati samo klub iz engleske Premijer lige, par klubova iz Nemačke i nekoliko klubova iz Portugala, kao neko prelazno rešenje i investiciju za veliki transfer. Oni mogu da ispune nađe zahteve. To je u suštini to. Crvena zvezda je porasla kao klub, da mi Kostova ispod 20 miliona evra sigurno nećemo prodati.

- Da li će biti 20, 22, 28 ili 30 miliona evra, videćemo... Zavisi od tržišta, ono će reći svoje. Čitam ono, pregovarač dobar, ili loš... Ljudi, nemaš ti šta da pregovaraš, tržište određuje cenu. Kad su ti potrebne pare, a imaš samo jednu ponudu, normalno je da je prihvataš. Kad imaš dve, ili tri onda možeš da se igraš i postavljaš uslove. Pregovaračku moć ti određuje situacija u kojoj se trenutno nalaziš. To je osnov trgovine.

Adem Avdić slavi gol u 179. derbiju sa Timijem Maksom Elšnikom Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Avdić eksplodirao

Nije Vasa Kostov jedini. Kakva je situacija sa Ademom Avdićem?

- Videćemo. Avdić i Kostov imaju najveću tržišnu vrednost. Avdić je eksplodirao, ali on se nije sada pojavio, on je naše dete u koga se mnogo uložilo. Davno je došao kod nas, bio projekat kluba. Imao je povredu ukrštenih ligamenata, što ga je usporilo u razvoju. Dobro se adaptirao na seniorski fudbal i sigurno je da od njega očekujemo veliki transfer. Pozajmica u OFK Beogradu mu je mnogo značila, verovali smo u njega.

- I sada je grešio u derbiju, što je normalno za igrača njegovih godina. Par dana posle utakmice obavio sam razgovor sa njim, rekao mu da nikada više ne uradi ono što je uradio, kada je vukao za dres igrača Partizana. Em je ružno, em je glupo, visi mu crveni karton čitavu utakmicu. Pusti ga sine, na protivničkoj je polovini... Šta će? Da preleti i da gol. Rekao sam mu da to nikada više ne uradi. Složio se i obećao.

Zvezdina deca - Vasilije Kostov, Adem Avdić i Luka Zarić Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

O Matanoviću će se tek čuti



Koliko činjenica da su Kostov i Avdić i zdravih porodica klubu olakšava posao?

- To je preduslov svih preduslova. Obojica su dobro vaspitani, veliki profesionalci, imaju radnu etiku, ljudske principe. Lako se uklapaju u kolektiv kao što je Zvezdin. To otvara perspektive za velike stvari. Stvarno dolaze iz dobrih porodica. Kostov i Avdić su dva bisera u beskrajnom niz mladih i talentovanih igrača Crvene zvezde.



Kakva je situacija sa novim biserima iz omladinske škole?

- Najbolji igrači Crvene zvezde tek dolaze! Što idemo ka mlađim kategorijama, to su sve talentovanije i talentovanije generacije. Prvom timu su priključeni momci 2008. godište Luka Zarić, Dimitrije Šarić, Vasilije Subotić... Tu je i golman Savo Radanović 2009. godište, zatim Dragan Anokić, Matej Strika... Dolazi plejada mladih igrača.

- Onda, 2010. godište Ognjen Matanović, verovatno najtalentovaniji igrač čitave omladinske škole Crvene zvezde. Tu su takođe i još tri momka 2010. godište Luka Trpevski, Mihajlo Kresoja, Mihailo Radović. Zatim Veljko Berić 2011. godište. Tek nam dolaze najtalentovanija deca. Tako da za Crvenu zvezdu nema bojazni. To je sve produkt ozbiljnog, dugoročnog i sistemskog rada. I velikih ulaganja.

Da li je došlo vreme za crveno-beli dres - Filip Kostić kao fudbaler Juventusa Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Kostić i Gudelj su odlični momci



Planira li Zvezda da dovede nekog od reprezentativaca Srbije kao prošle godine Miloša Veljkovića? Pominjali su se Filip Kostić i Nemanja Gudelj.

- Oni su odlični igrači i sjajni momci, sa izvanrednim karijerama. Videćemo, u periodu pred nama. Moramo da vodimo računa da napravimo balans. Ne smemo da imamo staru ekipu, već poletnu koja može mnogo da trči. Fizička moć je danas neophodna za velike domete. Balans iskusnih i mladih igrača je nešto što je dobitna kombinacija. Kostić i Gudelj su odlični momci, veliki profesionalci, zdrave glave sa velikim karijerama. Videćemo...



Kakva je sutuacija sa Nairom Tiknizjanom? Njegovi agenti pričaju u Rusiji da bi mogao da napusti Zvezdu tokom leta.



- Tiknizjan ne može da ide! Potreban nam je kao prvi levi bek.

Ostaje na Marakani - Nair Tiknizjan Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

Prioritet "desetka" i krilo, možda i štoper



A, ostali igrači, hoće li biti prodaje?

- Napravićemo presek kad se završi sezona. Možda smo pretrpani na nekim pozicijama. Mnogo mi je žao što Stefan Gudelj nije dobio veću šansu. Nagomilali smo igrače na štoperskim pozicijama. Mislim da je Gudelj zaslužio šansu i da bi ostavio mnogo dobar utisak. Ono što me hrabri je što je Mahmudu Bađo odigrao dobro poslednjih nekoliko utakmica posle duže pauze. Vidim da se sviđa Dejanu Stankoviću i da ga je nagradio ulaskom u derbiju. Mislim da Zvezdina javnost još nije svesna kakav potencijal ima taj momak.

- Voleo bih da se na nekim pozicijama dobro pojačamo. Baš onako kvalitetno. Pozicije "desetke", "vingera", možda i štopera. Videćemo. Prioritet su "desetka" i krilo, da to budu igrači koji mogu da naprave razliku.

Srodio se sa Zvezdom, Beogradom i Srbijom - Mateus Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Mateus ostaje dos voje 40. godine



Da li je Brazilac Mateus jedna od najboljih kupovina, kada su u pitanju stranci?



- Mateusu je lepo u Beogradu. Namestio se u Beogradu, ovde je sa porodicom, ženom i četvoro dece. Idu u školu. Ne može da ide bilo gde. Mislim da će Mateus duži period ostati. Golmani mogu da brane do 40. godine. Ostaće do kraja ugovora sigurno - objasnio je Zvezdan Terzić, generalni direktor FK Crvena zvezda.