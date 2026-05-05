Fudbalski klub Atletik Bilbao saopštio je danas da je Edin Terzić potpisao dvogodišnji ugovor i da će preuzeti mesto šefa stručnog štaba prvog tima od naredne sezone, uz saradnju do 30. juna 2028. godine.

Terzić (43) je tokom dva mandata vodio Borusiju Dortmund, sa kojim je osvojio Kup Nemačke 2021. godine, bio nadomak titule u Bundesligi 2023, kao i stigao do finala Lige šampiona 2024. godine.

Pre nego što je postao prvi trener Dortmunda, Terzić je radio u omladinskom pogonu i sportskom sektoru kluba, a iskustvo je sticao i kao pomoćni trener u Vest Hem i Bešiktaš.

Iz baskijskog kluba navode da će Terzić zvanično biti predstavljen na početku naredne sezone, dok je trenutni fokus ekipe na završnici takmičarske godine i preostale četiri ključne utakmice.