Zvezdan Terzić priznao je Kuriru da voli da je okružen ljudima koji vole i žive Crvenu zvezdu, koji taj klub osećaju svojim i koji su spremni svoj život da mu podrede.

Otvoreno i bez zadrške Zvezdan Terzić otkrio je kako je izabrao Dejana Stankovića za trenera, kada i zašto je Vladan Milojević odlučio da ode, i kakvo mišljenje ima o Nenadu Lalatoviću kojeg je izabrao za trenera, kada je preuzeo Crvenu zvezdu 2014. godine.

Terzić ne razume njegovu odluku - Dušan Tadić Foto: Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tadić slušao svoj stomak

Prošle godine Zvezdan Terzić imao je veliku želju da na Marakanu dovede Dušana Tadića. Na kraju, transfer se nije desio, a nekadašnji kapiten srpske fudbalske reprezentacije otišao je u Ujedinjene Arapske Emirate.

Da li je Dušan Tadić pogrešio što nije prihvatio ponudu Zvezde prošlog leta?



- Ne mogu da uđem u njegove cipele. Svako sluša svoj stomak. Finansijska ponuda koju smo mu dali bila je vanserijska. Kao Marku Arnautoviću. Svaki igrač koji nije igrao u Crvenoj zvezdi je ozbiljno hendikepiran igrač! Da ne oseti duh i strast Marakane, da podigne pehar, da oseti huk i pesmu sa severne tribine, tu energiju...

- Mislim da je Dušan Tadić pogrešio. Napravio je sjajnu karijeru, novca je uzeo dovoljno, dali smo mu veliku ponudu... Ne znam. Ne razumem njegovu odluku. Verovatno je i to što nikada nije živeo u Beogradu, nije bio deo... Ne oseća na taj način, kako mi osećamo - ocenio je Zvezdan Terzić u Đurđevdanskom rođendanskom broju Kurira.

Uzajamno poverenje - Zvezdan Terzić i Dejan Stanković na promociji Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Rijera mlatio priču, Stanković bio jedini izbor



Dejan Stanković! Kako ste se odlučili zimus da ga vratite u klub?

- Dejan Stanković je danas šest godina stariji, nego u svom prvom mandatu u Zvezdi. Iskusniji je za one dve ipo godine na Marakani, plus iskustvo u Sampdoriji, Ferencvarošu i moskovskom Spartaku. Na mnogo je višem nivou kao trener i ličnost, nego pre. Gledajući i slušajući njegovu konferenciju za medije, baš me zadovoljio. Pratim. Koliko on dobro i kvalitetno priča, iz srca, oseća Zvezdu... Baš smo zadovoljni sa Dejanom Stankovićem! Što se tiče igara, ništa sporno. Komunikacija sa njim je fenomenalna, Deki je kooperativniji nego što je bio. Mogu samo o superlativu da pričam o Dekiju.

- Nisam imao dilemu. Dekija volim, još iz vremena kada sam bio predsednik Saveza. Debitovao je za Zvezdu u utakmici protiv mene, kao igrač. Tada sam bio kapiten OFK Beograda. Dugo se poznajemo. Dao sam mu prvu šansu da postane trener Crvene zvezde. On je moj miljenik. Mesec dana pre dolaska poslao mi je poruku, preko jednog zajedničkog prijatelja, iako smo bili u kontaktu...

Dejan Stanković u svom drugom mandatu u Crvenoj zvezdi Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

- Valja istaći da smo tada imali bolji kontakt, nego kada je bio u Zvezdi. Stalno mi se javljao iz Mađarske i Rusije. Pre godinu dana me je pozvao iz Moskve i kaže - "Nadam se da će nam se putevi ponovo ukrstiti, veruj mi možemo zajedno da napravimo velike stvari. Drugačiji sam sada, od Dejana Stankovića iz prvog mandata."

- I da se vratim na onu poruku preko zajedničkog prijatelja, Deki je rekao, ako Terza računa na mene, odmah dolazim. Posle toga nisam imao dilemu koga za trenera. Pustili smo da se po medijima mlati priča oko Alberta Rijere, a iskreno, ni na mapi ga nismo imali. Kad se Deki razišao sa Spartakom nismo imali dilemu.

Vladan Milojević trener Crvene zvezde Foto: Screenshot, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Miloje je molio da ide

Vladan Milojević. Šta se tu desilo?



- Prvo, na korektan način smo se rastali sa Vladanom Milojevićem. Drugo, Miloje je molio da ode, još tri meseca pre nego što će napustiti klub. Rekao mi je da ne može, da je nestala energija - "Molim te, klub iznad svega, nađite rešenje". A, mi ga nismo imali. Kazao sam mu - "Vlado pomoći ćemo ti svi, do decembra moraš da se stegneš, i mi sa tobom, nema."

- U oktobru se to desilo, nadovezao se veliki broj povređenih igrača, u ekipi nije bilo energije, prosto u takvim situacijama iskustvo nas je naučilo da mora doći do šok terapije. Da je potrebna nova faca u svlačionici. I Milojević i Stanković su mnogo dali Crvenoj zvezdi. Obojica su deo novije istorije kluba.

Nenad Lalatović u manastiru Đurđevi Stupovi Foto: Petar Aleksic

Lalata ne drži mesto, svoj je

Kakvo je vaše mišljenje o Nenadu Lalatoviću i zašto nikada nije dobio drugu šansu u Zvezdi?

- Prvo, Lalu volim! Kao čoveka i ličnost. Nije lako dobiti drugu šansu u Zvezdi. Lala je igrao kod mene u OFK Beogradu, oženio je moju kumicu, sa njom dobio troje divne dece. I privatno nam se prepliću životi. Lala je onako jedan nesvakidašnji lik u srpskom fudbalu. Njegov temperament nema granica. Sve te njegove odluke i izbori su samo njegovi. Broj klubova koje je promenio...

- Ne drži ga mesto. Radi ga neizvesnost. Volim ga. Kao veoma mlad dobio je šansu u Crvenoj zvezdi, imao je 36 ili 37 godina. Bila mu je to dobra škola. Upisao je sebi u biografiju da je bio trener Crvene zvezde. Lala je svoj, bez dlake na jeziku.

Nenad Lalatović sa sinovima na Marakani Foto: @starsport

Zapamtite ime - Vanja Lalatović

- Moram da kažem, Lalin sin, mali Vanja Lalatović, moje kumče. To dete je jedan od najtalentovanijih igrača u 2013. godištu. Videćete. O njemu će prilati Evropa, kad za to dođe vreme. Jeste, dečak ima 13 godina, ali on je vanserijski talenta.

- Zapamtite ime - Vanja Lalatović! Igra štopera, mislim da ćemo ga prebaciti na zadnjeg veznog. Taj karakter, mentalitet, upornost, talenat, potencijal... Videćete. Mali Vanja Lalatović biće kapiten Crvene zvezde, sigurno.



Pominjali smo sada trenere, kako gledate na trend u našoj ligi o čestim smenama?



- To nije dobro! Gde god vidite klub koji često menja trener, znajte da to nije stabilna sredina, ni ozbiljna fudbalska priča - precizan je Zvezdan Terzić.