Zbog povrede nije bio u sastavu šest utakmica, a prethodnu, protiv Osasune, presedeo je na klupi za rezervne igrače.

Uprkos tome, Rafinja je neko o kome se puno priča u Španiji proteklih dana.

Prema određenim informacijama, klubovi iz Saudijske Arabije su spremni da za krilnog fudbalera ponude Barseloni 90 miliona evra, a da Brazilac potom dobije godišnju platu od 30 miliona evra.

Predstavljao bi takav transfer pravi šok za klub i navijače s obzirom na to da je Rafinja jedan od najboljih i najvažnijih fudbalera katalonskog tima od leta 2022. godine kada je stigao u klub.

Ove sezone je na 20 utakmica La Lige postigao 11 golova uz tri asistencije, dok je u Ligi šampiona na sedam mečeva tri puza bio strelac i dva puta asistirao za gol.

