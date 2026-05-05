Mančester siti napravio je ozbiljan kiks u borbi za titulu, pošto je osvojio samo bod u spektakularnom duelu sa Evertonom 3:3 i tako ozbiljno zakomplikovao put ka peharu!

Everton - Mančester siti 3:3

Meč je obeležila i jedna nesvakidašnja reakcija golmana Sitija Đanluiđija Donarume, koji je kod drugog gola Evertona izgubio živce.

Nakon što je Everton poveo 2:1, italijanski golman je pao na kolena i molio sudiju Olivera da poništi gol. Bio je uveren da je nad njim prethodno napraveljen prekršaj u kaznenom prostoru.

Ipak, to nije pomoglo Điđiju - sudija nije promenio odluku, što je dodatno podiglo tenzije na već uzavrelom terenu.

Scena se munjevito proširila mrežama uz brojne reakcije navijača.